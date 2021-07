Allergiavizsgálat: erre számíthatunk

Ha tüneteink alapján felmerül az allergia gyanúja, kezelőorvosunk a szükséges vizsgálat elvégzését fogja javasolni. Az allergiavizsgálatra szükség van a diagnózis megállapításához, azaz hogy kiderüljön, mi okozza az allergiás tüneteket.

Vérvizsgálattal is kimutatható

Prick-teszt, vagy bőrpróba

Az allergiavizsgálat alapmódszere a bőrpróba.

Epicutan vizsgálat

Hidrogén kilégzéses teszt

Az allergiáknak több típusát ismerjük - mondta dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. "Mást vizsgálunk légúti allergiás tünetek esetén, ha a beteg például orrfolyásra, tüsszögésre panaszkodik. Megint más irányba vizsgálódunk, ha hasi panaszokkal érkezik, hiszen ekkor feltehetőleg valamilyen étel fogyasztása váltja ki a tüneteit. A bőrallergiák esetében szintén másként alakul a kivizsgálás menete, hiszen itt a fémektől kezdve a különböző kozmetikumokig igen széles a paletta, ami a kiváltó tényezőket illeti" - magyarázta a szakember., várandósoknál, kisgyermekeknél és csecsemőknél is, akár az allergiás időszak közepén is. A vérvizsgálat segítséget nyújt a légúti (pollenek, atka, penész, állati szűr és tollak) és a táplálékallergének (például búza, tej, tojás), valamint a rovarmérgek kivizsgálásában.Az allergiavizsgálat . A vizsgálat során az allergént az alkar bőrére csepegtetik, a bőrt megkarcolják, majd 10-15 perc múlva ellenőrzik a reakciót. Vörösödés, duzzanat esetén az adott allergénre az allergia bizonyított. A vizsgálat elvégzése allergiás időszakban, ekcémás bőrnél, várandósoknál, szoptatás alatt, bizonyos gyógyszerek használata mellett nem lehetséges. A Prick-teszttel légúti és táplálékallergéneket lehet kimutatni.Ilyenkor a kérdéses anyagot,. Ennél a módszernél szintén a bőr vörösödését, duzzanatát figyelik, de nem csak egy, hanem több alkalommal is: a felhelyezés után 1-24-48 és 72 óra elmúltával. Vannak olyan allergének is, amelyek csak a felhelyezést követően egy héttel okoznak bőrtünetet. A hosszabb követés miatt epicutan teszt esetén a hát mosása nem javasolt. Csak epicutan teszttel vizsgálhatók a fogászati allergének, a fémek, a tartósító szerek, valamint a kozmetikumok.Nem allergia, hanemvizsgálat a hidrogén kilégzéses teszt. Ez laktóz és fruktóz intolerancia gyanúja esetén segíti a diagnózis megállapítását. A vizsgálat során a beteg szájüregét és a garatot antibakteriális szerrel kiöblítik. Ezután meg kell inni 300 milliliter folyadékot, ami vízben oldott 20 gramm laktulóz, illetve 75 gramm laktóz vagy fruktóz lehet. A folyadék elfogyasztása után egy műszer 20 percenként ellenőrzi a beteg lélegzetét.