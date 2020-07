4 tévhit az allergiáról

Az elmúlt 30 évben mintegy megháromszorozódtak Angliában az allergiás esetek (főként a szénanátha és az ekcéma). Az allergológusok munkaidejük jelentős részében az internetről beszerzett tévhiteket próbálják meg ellensúlyozni orvosi tényekkel: sokszor sikertelenül. A megalapozatlan információkat szeretnénk felszámolni mi is, az alábbi lista segítségével.

Ezt a jelenséget magyarázza a higiénia-hipotézisre adott egyik válasz, amelyre gyakran csak "régi barátok"-mechanizmusként hivatkoznak. Eszerint azért jó az, ha sok, főként ártalmatlan mikrobának és parazitának vagyunk kitéve, mert ennek hatására olyan változatos mikrobiom alakul ki, amelynek hatására jobb immunrendszerünk lesz és jobban is leszünk védve az allergének támadása ellen.

3. Ha mellőzzük a higiéniát, akkor kevesebb allergia fog kialakulni?

4. Akkor esetleg a kemikáliák megjelenésének köszönhető a több allergiás eset?

Nem, pont fordítva, a tisztaságra és a higiéniára egyaránt kell figyelnünk. Manapság az emberek ezt a két szót rokonértelmű fogalmakként használják. Ha védekezni akarunk a fertőzés ellen, az nem arról szól, hogy milyen tisztának néz ki a lakásunk vagy milyen gyakran tusolunk, hanem hogy mit teszünk azért, hogy a baktériumok ne terjedjenek tovább. Ehhez pedig olyan gyakorlati megoldásokra is szükség van, mint a kézmosás vagy az ételbiztonság.Összességében nem, bár ha túl sok tisztító-, vagy antibakteriális szert használunk, az csökkenti a mikrobákkal való találkozás esélyeit, úgyhogy a fentiekben is magyarázott okok miatt ez időnként okozhat allergiát. A bizonyítékok azonban azt mondják, hogy attól, hogy szeretjük a lakásunkat tisztán tartani, az még nem lesz káros hatással az emberi mikrobiomra., hogy a szintetikus vegyszerek sokkal esélyesebben okozhatnak allergiás reakciókat, ezért is akarják azokat természetes alternatívákkal helyettesíteni. A legtöbb allergiás reakciót azonban természetesen előforduló allergének okozzák, például a tojás, tej vagy csonthéjasok, kertünkben a kankalin vagy a krizantém, illetve a pollen, a poratka vagy a háziállatszőr.