Újabb járványokat hozhat az El Nino

Napos idő várható általában kevés gomoly- és fátyolfelhővel, de az északkeleti, keleti tájakon kisebb körzetekben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél egy-két fokkal melegebb is lehet. Késő estére 22 és 28 fok közé hűl le a levegő. Fronthatásra a nap folyamán nem kell számítani, ehelyett a forró, fülledt idő okozhat sokaknak kellemetlenséget.