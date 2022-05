A Meteorológiai Világszervezet (WMO) 2015-ben még teljesen esélytelennek látta, hogy 5 éven belül elérjük az 1,5 Celsius-fokos melegedést. Ezt követően azonban rohamosan nőtt a kockázat: 2020-ban 20 százalékos, 2021-ben pedig 40 százalékos veszélyt jósoltak, a friss jelentés szerint viszont most már 50 százalék a valószínűsége annak, hogy a globális felmelegedés elérje a „rettegett” szintet 2026-ig – számolt be róla a The Guardian.

Szakértők figyelmeztetnek: bukhatjuk a klímacélt. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Nagy a baj, sürgősen lépni kellene

2021-ben már 1,1 fokkal haladta meg a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti szintet, és számos melegrekord megdőlt az elmúlt évben. Az elkövetkezendő 5 év valamelyike azonban minden eddigi értéket túlszárnyalhat majd, még az El Nino éghajlati esemény okozta, 2016-os extrém forróságot is – erre a szakértők 93 százalék esélyt látnak. De azt is szinte biztosra mondták, hogy a következő öt év átlaghőmérséklete magasabb lesz, mint az elmúlt öt évé volt. A sarkvidéki hőmérséklet emelkedése ráadásul háromszor nagyobb lesz majd, mint a globális átlag.

A nem is olyan távoli jövőben valószínűleg minél több megoldást kell majd találnunk arra, hogy eltávolítsuk a légkörből a szén-dioxidot, amely az egyik legjelentősebb üvegházhatású gáz. Friss kísérletek eredményei szerint bizonyos kőzeteket is bevethetünk majd a cél érdekében.

Miért baj, ha átlépjünk a 1,5 fokot?

A 1,5 fokos globális átlaghőmérséklet-növekedés elsőre talán nem hangzik annyira súlyosnak, ez azonban egy olyan pontot jelöl, amelyet túllépve egyre károsabbak lesznek az éghajlati hatások az emberekre és a környezetre egyaránt – hívta fel a figyelmet Petteri Taalas professzor, a WMO főtitkára.

Kiemelte ugyanakkor, hogy ha 5 éven belül valóban meghaladjuk a 1,5 fokos felmelegedési szintet, akkor az valószínűleg nem végleges változás lesz, klímatudatos döntésekkel ugyanis újra vissza lehet szorítani a globális felmelegedést 1,5 fok alá. Azonban az a rövid idő, amelyet a határvonal fölött töltünk, bőven elég lesz ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk, mi vár ránk hosszú távon, ha nem fékezzük meg a felmelegedést.