Rossz hír: feléltük az idei erőforrásainkat

Évről évre egyre hamarabb jön el a túlfogyasztás világnapja - mutatott rá közleményében a Természetvédelmi Világalap (WWF) magyarországi szervezete. A Global Footprint Network adatai szerint az emberiség fogyasztása idén július 28-án lépi át azt a szintet, amelyet a Föld egy év alatt képes újratermelni, illetve elnyelni. Ez a dátum 2018-ban még augusztusra esett, 1970-ben pedig csak december 23-án értük el a túlfogyasztás határát, vagyis akkor még jóval fenntarthatóbban élt az emberiség, mint most.

A Föld erőforrásai végesek, fontos lenne mérsékelni a fogyasztást. Fotó: Getty Images

Fel kell ismerni, hogy az emberiség csak akkor boldogulhat, ha sokszor mértéktelen fogyasztását valóban csökkenti. Ehhez pedig nagymértékben hozzájárulhatunk személyes döntéseinkkel - hangsúlyozta a WWF. Kiemelték: Magyarországon olyan mértékű a fogyasztás, hogyha mindenki így élne, 5 hónap alatt éltük volna fel a Föld egész éves erőforrásait.

A folyamatos kihívások, vagyis a koronavírus-járvány, a háborúk, a gazdasági krízis azt diktálja, hogy újra felelősebben bánjunk az erőforrásainkkal. A WWF arra is felhívta a figyelmet, hogy a világ mai élelmiszerellátási rendszere is fenntarthatatlan. A jelenlegi élelmiszertermelési, -feldolgozási és -szállítási gyakorlatok már most is természetrombolók, és gyorsítják az éghajlatváltozás ütemét: a biológiai sokféleség csökkenésének 60 százalékáért, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 30 százalékáért, a folyóinkból és tavainkból származó édesvízkivétel 70 százalékáért felelősek.

Mit tehetünk a változásért?

Mint hangsúlyozzák, amellett, hogy a fenntartható, biztonságos és kiegyensúlyozott élelmiszerellátás a gyártók, ellátók, kereskedők és szakpolitikai döntéshozók elsődleges felelőssége, egyénileg is sokat tehetünk a helyzet javítása érdekében. Sokat számít például a húsfogyasztás mérséklése, és több növényi alapú étel fogyasztása, ezek közül is a helyi, szezonális, lehetőleg kistermelőtől származó alapanyagok választása. Fontos a hulladék, azon belül is az élelmiszerpazarlás csökkentése. Ez például úgy érhető el, hogy mindig csak annyi ételt veszünk, illetve készítünk el, amennyit el is fogyasztunk, vagy változatos tartósítási technikákkal – fagyasztás, szárítás, befőzés, fermentálás – meghosszabbítjuk az eltarthatóságukat.

A közleményből az is kiderül, hogy a táplálkozásnál is nagyobb mértékben járul hozzá a túlfogyasztáshoz az otthoni energiafelhasználás. Mint arra a WWF is felhívta a figyelmet: számos módja van annak, hogy életünket fenntarthatóbbá tegyük: például ha kerüljük a repülést, a tömegközlekedést preferáljuk, csökkentjük a vízfogyasztást, vagy ha kertes házban élünk, akkor udvarunkból nem elvezetjük, hanem megtartjuk és később felhasználjuk a csapadékot.