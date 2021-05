A lábfej megfelelő ápolása

Lábunk ápoltságáért nem kell feltétlenül vagyonokat fizetnünk. Néhány egyszerű, de annál hatékonyabb otthoni praktikával mi magunk is házi pedikűrössé válhatunk.

Lábfürdőhöz ideális választás a teafaolaj - gombaölő hatása miatt

Lábfürdő

Eresszünk egy tálba kellemesen meleg vizet, csepegtessünk bele egy kis illóolajat, és áztassuk benne lábainkat nagyjából 15-20 percig. Ha egy kis frissességre vágyunk, csavarjunk bele bátran egy fél citromot.

Radírozás

Ha a víz hatására felpuhult a bőrünk, jöhet a radírozás, reszelés. Erre a célra az egyik legkézenfekvőbb és legegyszerűbb sarokreszelőt használni, amelynek segítségévek ledörzsölhetjük talpunkról az élettelen szaruréteget. Ha kicsit kíméletesebb megoldásra vágyunk, akkor használhatunk például tengeri sós bőrradírt. Utóbbival finoman dörzsöljük át a talpunkat a kényes részekre koncentrálva.

Ápolás

Ha igazán hatásosan szeretnénk ápolni lábainkat, akkor a körömlakkozást halasszuk inkább másnapra. Testápolóval vagy kifejezetten lábakra való krémmel alaposan kenjük be és masszírozzuk át a lábainkat, és estére húzzunk fel pamut zoknit. De kipróbálhatjuk például a ricinusolajat is, amely nemcsak ápolja bőrünket, erősíti körmünket, de még gombaölő hatással is rendelkezik.

Ezt az egyszerű, három lépésből álló rituálét érdemes hetente legalább egyszer elvégezni, 2-3 kezelés után garantáltan sokkal egészségesebbnek, komfortosabbnak érezzük majd lábainkat, és végre búcsút inthetünk a száraz, berepedezett bőrnek is.