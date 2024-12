Véradás előtt mit lehet enni?

Ahhoz, hogy a hazai egészségügyi intézményeket elláthassák, a statisztikák szerint éves szinten nagyságrendileg 390 ezer véradásra lenne szükség. Minden levett vérből háromféle készítményt állítanak elő: vörösvérsejt-, illetve trombocitakoncentrátumot és plazmát. Mivel ezeket akár három különböző beteg is megkaphatja, így egyetlen véradással három életet is megmenthetünk. Hogy ki lehet véradó, és mire kell odafigyelnie, azt bővebben az Országos Vérellátó Szolgálat oldalán is elolvashatjuk. Minden adományozónak fontos például odafigyelni arra is, hogy mit eszik.

Mit ehetünk véradás előtt?

Egy véradás során egyszerre átlagosan 450 milliliter vért vesznek le, ami – sokak félelmével ellentétben – egyáltalán nem viseli meg a jó egészségi állapotban lévő felnőttek szervezetét. A levett mennyiséget a szervezet megfelelő táplálkozással könnyedén, gyakorlatilag észrevétlenül képes pótolni. Fontos, hogy a vérvételt követően, aznap már nem javasolt megerőltető fizikai munkát végezni, de fokozottan kell figyelni a megfelelő folyadék és ásványianyag-pótlásra.

Egy véradással életet menthetünk. Fotó: Getty Images

Véradás előtt lehet enni, sőt kell is, nehogy rosszul legyünk a folyamat során. Kerüljük ugyanakkor a zsíros, nehéz ételek fogyadsztását. Ha mégis elmaradt volna az étkezés, akkor is célszerű legalább néhány darab kekszet elfogyasztani a véradást megelőzően. Ha segíteni szeretnék a folyamatot, érdemes vény nélkül kapható vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítőkkel is támogatni a szervezetet. Ilyenek például azok a készítmények, amelyek koncentráltan megfelelő mennyiségben tartalmaznak B6- és B12-vitamint – a normál vörösvérsejt-képződéshez szükségesek –, a hemoglobin előállításában részt vevő vasat, a vas szállításában részt vevő rezet, a normál vérképzéshez szükséges folsavat, valamint az immunrendszer egészséges működését, a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét és a normál DNS-szintézist támogató cinket.

Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyon a donor, így vénáját is könnyebb megszúrni, másrészt az átmeneti folyadékvesztés is kevésbé terheli meg a szervezetét. Ha ezt nem tette meg, akkor célszerű a véradás előtt a véradóknak kikészített folyadékból hozzávetőleg fél litert elfogyasztani. Az alkoholfogyasztást azonban javasolt elkerülni a véradást megelőző 24 órában.