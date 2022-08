Túlmelegedett a Duna Paksnál, veszélyben vagyunk?

Az atomerőművek egy részét vízzel hűtik. Ezért is telepítik őket folyók, tengerek mellé. Az aszály és a folyók túlmelegedése azonban Európa számos országában problémát okoz az atomerőművek környezetében. Franciaországban több atomerőmű esetében is jelentős teljesítménycsökkentést kellett elrendelni július-augusztus folyamán, mert a környező folyók hőmérséklete meghaladta az ott megengedett 26, 28 vagy 30 Celsius fokot.

A Paksi Atomerőmű normál vízállásnál, tavaly tavasszal. Fotó: Getty Images

Az aszály és az extrém meleg időjárás Magyarországot is sújtja. Július végén Paksnál mindössze körülbelül 70 centiméteres volt a Duna vízszintje. A víz is túlmelegedett, ezért 240 MW-tal leterhelték az atomerőművet. A teljesítménycsökkentés azonban nem tartott hosszan, másnap már újra fel is terhelték az erőművet. Augusztusban azonban újra 30 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mért a létesítmény közelében az Átlátszó.

Felmerülhet a kérdés: akkor most veszélyben vagyunk? Ha ugyanis tartósan meleg a Duna vize, nincs mivel hűteni a reaktort, így extrém esetben megszűnhet az áramtermelés is. Szakemberek szerint erről szó sincs, az atomerőmű felkészült az ilyen helyzetekre.

Alacsony vízállás esetén kisegítő szivattyúkat állítanak hadrendbe, amelyek biztosítják a hűtővizet. Nagy meleg esetén pedig életbe lép az ilyenkor szokásos protokoll, és korlátozzák a reaktor egyes részeit, de sohasem teljesen. Amint a Duna hőfoka átlépi a 25 Celsius-fokot, az atomerőműnél folyamatosan figyelik a folyó hőmérsékletét, és ha a víz hőmérséklete túllépné a határértéket, meghatározott villamosteljesítmény-csökkentést hajtanak végre.

Nem mi vagyunk veszélyben

A felmelegedett hűtővíz folyóba történő visszaengedésére környezetvédelmi szabályok is vonatkoznak. Ezek szerint a kibocsátási pontoktól folyásirányban számított 500 méteren belül a befogadó víz (vagyis a Duna kibocsátott hűtővízzel keveredett vizének) hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez egyébként magasabb, mint a Nyugat-Európában bevett 28 fokos hőmérsékleti határ.

Veszélyben tehát nem vagyunk, pontosabban nem mi vagyunk, hanem a paksi vízi élővilág. Az Átlátszó szerint a Paksi Atomerőmű által kibocsátott melegvíz hatása a halállományra nem, de a makroszkópikus gerinctelenekre nézve jelentős, az eredeti fauna regenerálódása csak a vízhőmérséklet csökkenésével kezdődik meg. Tartósan magas, 30 Celsius-foknál viszont már a planktonikus élőlények is elpusztulnak.