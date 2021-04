Szputnyik V: négy ember halála miatt vizsgálódnak

Négy orosz felnőtt vesztette életét nem sokkal a koronavírus elleni védőoltás beadatása után. Az áldozatok 51, 69 és 74 éves nők voltak (a negyedik elhunytról még nincsenek információk). A haláleseteket Moszkva egyébként a szív- és érrendszeri problémák, illetve a cukorbetegség számlájára írja, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azonban vizsgálja a halálozások és a vakcina közötti esetleges összefüggést - számolt be az Euobserver cikke alapján a hvg.hu.

Négy ember halála miatt vizsgálódnak.

Komoly mellékhatásokról is beszámoltak

Az orosz hatóság belső levelezéséből kiszivárgott dokumentációkból az is kiderült, hogy 6 beoltottnál olyan súlyos mellékhatások jelentkeztek, mint a hányás, a nehéz légzés és a magas láz. Ezek mellett izzadásra, gyengeségre és szédülésre is panaszkodtak az érintettek. A beszámolók hitelességét Gyenisz Logunov, az új típusú koronavírus elleni Szputnyik-vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet egyik vezető tudósa meg is erősítette, elmondása szerint azonban az eseteket már kivizsgálták, és nem talátak összefüggést a halálesetek és az oltás között.

Folyamatosan vizsgálják a biztonságosságot

Az orosz egészségügyi ellenőrző szervezet, a Roszzdravnadzor az esetekkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan ellenőrzik a COVID-19 elleni oltóanyag biztonságosságát, és eredményeik szerint a vakcina alkalmazásának kezdete óta még nem történt olyan elhalálozas, amelyet kapcsolatba hozhatnának a védőoltással. Ráadásul csak a beoltottak nagyon kis részénél, mindössze 0,1 százalékánál jegyeztek fel nemkívánatos mellékhatásokat - mutattak rá.

