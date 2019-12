Rákra utaló jelek, amelyekre nem figyelünk

Csomók, duzzanatok

A szokatlan csomókat, duzzanatokat mindig meg kell mutatni szakembernek. Egy tanulmány szerint ilyen esetekben csak az emberek 67 százaléka fordul orvoshoz, és még közülük is jó néhányan meg vannak győződve arról, hogy ilyesmi nem jelezhet komoly betegséget.

Köhögés, rekedtség

Az őszi-téli időszakban szinte fel sem tűnik, pedig ha a köhögés, rekedtség tartósan nem múlik, akkor torok-, tüdő- vagy pajzsmirigyrákot is jelezhet. Éppen ezért ha már hetek óta nem tudunk megszabadulni tőle, de nincs lázunk, és náthásak sem vagyunk, menjünk orvoshoz.

Bélműködés megváltozása

Sok oka lehet annak, ha valami miatt egyszer csak hasmenésünk vagy székrekedésünk lesz, esetleg megváltozik a székletünk állaga, színe, mennyisége. Ha csak egy-két napig tart, akkor valószínűleg semmi komoly, tartós változás vagy gondok esetén azonban inkább vizsgáltassuk ki magunkat.

A hirtelen súlyvesztés is lehet daganat jele

Vér a vizeletben

Felfázás vagy húgyútifertőzésjele is lehet, de különösen, ha többször is előfordul, beszéljünk róla egy orvossal, mert húgyhólyag-, vese- vagy prosztatarákot is jelezhet.

Ismeretlen eredetű fájdalom

A fájdalommal mindenki többször találkozik élete során, de biztos, hogy ha valamink tartósan fáj, és nem tudjuk, hogy miért, akkor ez nem jelent jót. Ne intézzük el azzal, hogy majd elmúlik, hanem derítsük ki szakember segítségével, hogy mi lehet az oka.

Váratlan súlyvesztés

Ha viszonylag rövid időn belül látványosan lefogyunk úgy, hogy semmit sem tettünk érte, akkor ez is aggodalomra adhat okot. Persze van, aki örül az ilyesminek, de nem árt tisztában lenni vele, hogy bizonyos rákfajták, például hasnyálmirigy-, gyomor-, tüdő- vagy nyelőcsőrák első tünete is lehet.

