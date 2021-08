Oltóanyag helyett sóoldatot fecskendeztek beléjük

A német hatóságok szerint több tízezer embert is érinthet a németországi Friesland járásban a koratavasszal történt eset, amelynek során ezrek kaphattak sóoldatot a bőrük alá fecskendezve koronavírus-oltóanyag helyett. Az érintetteket a hatóságok most új adag oltás fölvételére hívják be. A nyomozás jelenlegi eredményei szerint egyre valószínűbb, hogy a Vöröskereszt egyik nővére szándékosan téveszthette meg őket - számolt be róla a The Guardian.

Nem mindegy, hogy mi kerül a fecskendőbe. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Rengetegen vannak

"Még most is a történtek hatása alatt vagyok" - fogalmazott Seven Ambrosy, az egyik helyi köztisztviselő közösségimédia-posztjában annak a hírnek a kapcsán, miszerint már 8600-an lehetnek azok, akik nem igazi oltást kaptak és akiket ezért újra kell oltani.

Mennyire veszélyes?

Noha a sóoldat ártalmatlan, a súlyosan veszélyeztetett csoportba tartozó idős emberek be nem oltása korántsem veszélytelen. Mint ahogyan Peter Beer rendőrnyomozó is elmondta egy helyi sajtótájékoztatón, a tanúvallomások alapján úgy látják, van alapja annak, hogy az érintettek veszélynek voltak kitéve az esemény idején és - egy jelenleg is tomboló járványról lévén szó - azt követően is.

Lehet, hogy oltásellenes volt

Nem tudni, hogy mi vihette rá a meg nem nevezett nővért a tettére, ugyanakkor a rendőrség kiemelte, hogy a közösségi médiában föllelhetőek voltak az általa kiposztolt oltásszkeptikus nézetek. Az ügyben a német hatóságok egyik különleges egysége vizsgálódik tovább.

