Mi a teendő a nemi szervek napégése esetén?

Nem kell ahhoz feltétlenül akrobatákat idéző pózban napozni, hogy napégést szenvedjünk el intim testtájainkon - elég, ha elfelejtjük ott is bekenni magunkat, és/vagy elszenderedünk, amikor engedünk a hátsó kerti nyugágy csábításának. A fájdalmas végeredményt viszont mielőbb kezelni kell. A hogyanról Dr. Sarah Walsh nőgyógyász nyilatkozott a Metro című lap brit kiadásának, illetve arról is beszélt, mikor kell orvoshoz fordulni a nemi szervek napégésével.

Napégés - mit tegyünk és mit ne? Túl sokat voltunk a napon és nem védekeztünk megfelelően a káros sugarak ellen - ennek sajnos igen kellemetlen következményei lehetnek. Mit tehetünk a bőrpír és afájdalomenyhítésére, és melyek azok a házi módszerek, melyekkel inkább ne kísérletezzünk? Kattintson a részletekért!

Mit használjunk, és mit ne?

Dr. Walsh szerint nyugodtan bekenhetjük például aloe verával az érzékeny területet - nyugtatni, hűsíteni fogja a bőrt. Jó ötlet továbbá a bőrfinomító krémek használata is, ilyen készítménnyel is nyugodtan átkenegethetjük időnként a sajgó részeket. Amit viszont inkább kerüljünk, azok az illatosított, vagy vegyi anyagokban gazdag készítmények, illetve szintén nem ajánlott ilyenkor a különböző olajok és zsíros, nehéz állagú krémek felkenése a területre. Jéggel semmiképp se hűtsük az intim tájakat, elégedjünk meg a hideg vizes zuhannyal vagy hideg fürdővel. A hidratálás belülről is fontos, igyunk sok vizet vagy sportitalt.

A napégést a test minden részén fontos kezelni. Fotó: Getty Images

Szeretkezés, öltözködés

Továbbá ajánlott ilyenkor tartózkodni az intim együttléttől, mert az égett bőr megdörzsölése örömmel nem, fájdalommal viszont annál inkább jár. Ez nem is az az időszak, amikor érdemes a legszexibb bugyit vagy ruhát felvenni: Dr. Walsh szerint szűk ruhák helyett viseljünk könnyű, szellős anyagú darabokat, illetve jól szellőző, puha alsóneműt - lehetőleg pamutból.

Farmer, vagy más, keményebb anyagú ruhát pedig semmiképp se vegyünk fel alsónemű nélkül: nemcsak fájdalmas élmény lehet, hanem a súrlódás is sokat ronthat a helyzeten.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha már úgy érezzük, nem bírjuk a fájdalmat, a doktornő szerint vény nélkül kapható fájdalomcsillapító tablettát nyugodtan vehetünk be, de ügyeljünk, hogy a betegtájékoztatóban meghatározott adagot ne lépjük túl. Ha viszont így is erős fájdalmat érzünk,fertőzésjelei mutatkoznak (erősödő pirosodás, dagadás vagy gennyes váladék), a bőr felhólyagosodik, láz, hidegrázás, illetve szédülés jelentkezik, ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni.