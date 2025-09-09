Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mérget ivott a kisfiú, vádat emeltek az apja ellen

Szerző MTI/HáziPatika.com

Vádat emeltek egy makói férfival szemben, akinek kétéves kisfia ivott az elérhető helyen tartott méregből - tájékoztott a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a férfi könnyen elérhető helyen, egy ásványvizes flakonban gyomirtószert tárolt otthona egyik szobájában. A vádlott kétéves kisfia 2024 őszén megtalálta a vegyszert, majd ivott abból. A kisgyermek utóbb kihányta a mérget, így sérülése nem keletkezett. Az ügyben a Makói Járásbíróság dönt - tudatta Grósz Tamás ügyész. Közölte: a férfit kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolják.

bíróság gondatlanság

