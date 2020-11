Koronavírus: veszélyben a boltosok

Ugyan Magyarországon is több cég otthoni munkavégzéssel óvja dolgozóit a koronavírus-fertőzéstől, bizonyos munkakörökben elkerülhetetlen a közvetlen kontaktus az emberekkel. A járvány ellen frontvonalban küzdő egészségügyi dolgozók mellett az élelmiszerüzletek alkalmazottjaira is nagyobb veszélyt jelenthet emiatt a koronavírus, ezt az Occupational & Environmental Medicine című lapban közzétett kutatás eredményei is igazolták. A tanulmány szerint a vásárlókkal közvetlen kapcsolatba kerülő dolgozók ötször nagyobb eséllyel fertőződnek meg, mint például a raktárban dolgozó kollégáik. Négy fertőzött eladóból három ráadásul tünetmentes, így tudtán kívül is rengeteg embernek adhatja tovább a vírust.

Koronavírus: milyen távol állhatunk egy fertőzöttől? Zárt térben a másfél-kétméteres távolság tartása sem biztos, hogy elegendő. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A dolgozók ötöde fertőzött volt

Az eddigi kutatások nagy része elsősorban az egészségügyben dolgozókra leselkedő veszélyeket vizsgálta, egy friss kutatás azonban a szintén kulcsfontosságú munkát végző élelmiszerbolti dolgozókra koncentrált. Ennek során még májusban koronavírustesztet csináltak egy Boston frekventált részén lévő nagy élelmiszerbolt mind a 104 dolgozóján. A tesztet megelőzően egy kérdőívet is ki kellett tölteniük, amiben részletesen beszámoltak a munkahelyen elvégzett feladataikról, az életmódjukról, vagy például arról, hogy használnak-e tömegközlekedési eszközöket. A testi mellett a lelki tünetet is felmérték, például hogy mennyi stressz éri őket, illetve jelentkeztek-e náluk a depresszió jelei.

Az élelmiszerboltok dolgozói fokozott veszélynek vannak kitéve. Fotó: Getty Images

A 104 dolgozóból 21-nek pozitív lett a tesztje, vagyis a munkavállalók 20 százalékát megfertőzte a koronavírus. Ez lényegesen magasabb volt, mint az átlagos fertőzöttség a régióban, amelyet 0,9-1,3 százalékosra becsültek. Az eredmény a bolti dolgozókat is meglepte, ugyanis alig néhány számolt be tünetekről: négyből háromnak (76 százalék) nem voltak panaszai. Még nyugtalanítóbb, hogy a fertőzött dolgozók legtöbbje (91 százalékuk) a munkája során közvetlen kapcsolatban van a vásárlókkal is. Az eredmények szerint ötször nagyobb eséllyel kapják ők el a vírust más kollégáikhoz képest.

A mentálhigiénés kérdőívet 99 alkalmazott töltötte ki, közülük 24-et érint legalább kismértékű szorongás a munkavégzése miatt. A válaszadók kevesebb mint fele (46 százalék) mondta azt, hogy be tudja tartani a munkahelyén a szociális távolságtartást. Nyolc alkalmazottnál azonosították a depresszió tüneteit.

A kutatás rámutatott, hogy az élelmiszerboltban dolgozók milyen nagymértékben ki vannak téve a vírus veszélyeinek. Ráadásul a helyi közösségeken belül ezek az élelmiszerüzletek válhatnak a járvány gócpontjaivá, hiszen naponta rengeteg ember megfordul itt, a dolgozók pedig a megfelelő biztonsági előírások betartása mellett is átadhatják a fertőzést.