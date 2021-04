Koronavírus: részletek az online időpontfoglalásról

Nagy üzemben oltanak a héten a kórházak, a háziorvosok, és egyes helyeken a szakrendelők is, továbbá járják az országot az oltóbuszok is. A regisztráltak száma egyre nő, az új típusú koronavírus elleni védőoltást igénylő 18 és 54 év közöttiek 54 százaléka pedig már meg is kapta legalább az első dózist - ismertette György István, az oltási munkacsoport vezetője.

Tovább gyorsulhat a vakcinázási ütem itthon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

70 ezren kapnak ma SMS-t

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a lakosság immunizálási ütemének felgyorsítása érdekében a kormány kísérleti jelleggel kipróbál egy internetes foglalási rendszert az egyetemi oltópontokon. Ennek keretében 70 ezer, a koronavírus elleni oltásra már regisztrált ember fog SMS-ben értesítést kapni, hogy az abban szereplő kód alapján időpontot foglalhat magának.

Az oltási munkacsoport vezetője elmondta, hogy a kiválasztott 70 ezer ember már ma megkapja az üzenetet, az abban szereplő honlapot felkeresve pedig csütörtök 16:30-ig lesz lehetőségük egy időpont foglalására. A tesztüzem egyelőre Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Budapesten indul el, ám ha beválik ez a rendszer, akkor országos szintre terjeszthetik. "Ha még nem tették, regisztráljanak, és ne feledjék, az oltás életet ment" - fűzte hozzá György István.

A brit mutánstól tovább vagyunk betegek

Az is kiderült, hogy a brit koronavírus-variáns okozta betegség hosszabb kezelést igényel, és a teljes rehabilitáció akár hónapokig is eltarthat. Ez magyarázatot ad arra, hogy miért csökken ilyen lassan a kórházi kezelésre szoruló hazai betegek száma - magyarázta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a tegnapi nap folyamán 623, szeptember 21-e óta pedig már összesen 56186 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

