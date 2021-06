Koronavírus: nem lehet a dolgozókkal kifizettetni a tesztet

A koronavírus harmadik hullámának lecsengésével az otthonról dolgozók egyre nagyobb arányban térnek vissza a munkahelyükre, ahol gyakran a védőoltás felvételét és védettségi igazolvány bemutatását várják el. Attól, aki nincs beoltva, sokszor rendszeres tesztelést várnak el, és az sem ritka, hogy a tesztelés költségét a dolgozókkal akarják megfizettetni. Ez azonban nem jogszerű! Mivel a védőoltás felvétele továbbra is önkéntes, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése az oltatlanok esetében is a munkáltató kötelezettsége, ezért a tesztelést is neki kell fizetnie - olvasható a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közleményében.

A védettségi kártya bemutatását joggal kérhetik

A munka törvénykönyve szerint a munkáltatónak biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavédelmi törvény is azt mondja ki, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató köteles lépéseket tenni a munkavállalói védelme érdekében. Ezt a kötelezettségét különböző intézkedésekkel tudja teljesíteni, például védőfelszerelés biztosításával vagy a munkavállalók gyakori tesztelésével. Az oltottak esetében persze nincs ilyen teendője - de arról természetesen meggyőződhet, hogy ki az, aki már rendelkezik védettségi igazolvánnyal, vagyis joggal várhatja el a kártya bemutatását.

Az adatvédelmi biztos álláspontja szerint a munka törvénykönyve alá tartozó egyes munkakörökben, a járványhelyzet alatt jogszerűen kérheti a védettségi igazolvány bemutatását a munkáltató. A védettség igazolását semmilyen más módon nem kérheti a munkáltató, kizárólag az igazolvány bemutatásra kötelezheti munkavállalóit - vagyis akinek van igazolványa, azt már nem tesztelheti. A védettségi igazolványból megismert adatok kezelésére a különleges adatok adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ösztönözhet a munkavállaló az oltás beadására?

A koronavírus elleni védőoltás a jogszabályok szerint ma mindenki, köztük az összes munkavállaló, a közalkalmazottak, köztisztviselők és egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők számára is önkéntes. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató senkit nem kötelezhet arra, hogy oltassa be magát. A munkáltató azonban nemcsak úgy tud kötelezni, hogy szabályozást alkot, munkavállalóként könnyen szembesülhetünk azzal, hogy a munkáltatónk az oltás beadatására ösztönöz minket.

Nem lehet a dolgozókra terhelni a munkahelyi koronavírusteszt költségeit. Fotó: Getty Images

Nem biztos, hogy az ilyen ösztönzés jogellenes: jogszerű lehet például, ha a munkáltató valamilyen előnyhöz juttatja azokat a munkavállalókat, akik vállalják az oltást. Jogsértő ugyanakkor, ha a munkáltató valamilyen szankciót kapcsol ahhoz, ha valaki nem oltatja be magát. A biztonságos munkakörülményeket a munkáltatónak a döntési szabadságot kevésbé korlátozó módon kell alkalmaznia, így lehetőséget kell adnia arra, hogy tesztekkel bizonyítsák a munkavállalói a fertőzésmentes állapotukat.

Kötelező munkahelyi tesztelés

Akinek azonban nincs védettségi igazolványa, azt a TASZ álláspontja szerint a munkáltató kötelezheti koronavírusteszt elvégzésére - igaz, erről nincs egyértelmű jogszabályi rendelkezés. A munkajogi szabályokból, vagyis az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításának kötelezettségéből azonban az következik, hogy a munkáltatónak joga van tesztelni a munkavállalóit.

A munkáltatónak a tesztelés során is meg kell tartania az adatvédelmi követelményeket, tehát lépéseket kell tennie, hogy a teszt során keletkező egészségügyi adatokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Ha valaki megtagadja a teszt elvégzését, szankciókra számíthat: lehetséges, hogy fegyelmi eljárást indítanak ellene vagy igazolatlan hiányzásnak tekintik az adott munkanapot. Szélsőséges esetben, vagy többszöri megtagadás esetén elképzelhető, hogy a munkáltató megszünteti a munkajogviszonyt a teszt megtagadására hivatkozva. Ha a teszt elvégzése nem kapcsolódik a biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez, mert például a munkavállaló otthonról dolgozik, akkor a tesztelésnek nincs észszerű oka, és így nem is jogszerű.

A fentiekből következik, hogy a munkahelyi tesztelés költségeit a munkáltató köteles viselni. A jogszabály egyértelmű: a munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani. Ez független a munkáltató személyétől, mind az állami munkáltatókra, mind a magánvállalatokra vonatkozik. A teszt költségének áthárítása a munkavállalókra jogellenes. Ha ilyet tapasztalunk, a TASZ ingyenes jogi segítséget nyújt, a jogsegely@tasz.hu címen várják az érdeklődők leveleit.