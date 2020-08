Koronavírus: nem csak az emberekre veszélyes

Év eleje óta világszerte rengeteg orvos, járványügyi szakember és tudós kutatja az új koronavírust (SARS-CoV-2), munkájuknak hála pedig egyre többet tudunk a kórokozó felépítéséről, viselkedéséről, terjedésének módjáról. Mára ismert például, hogy az ACE2-enzim segítségével képes kapcsolódni a gazdasejtekhez. Az ACE2 a szervezetünk több részén megtalálható különböző szövetekben és sejtekben, például az orrban, szájban és tüdőben is. Az emberek esetében az ACE2 fehérje 25 aminosava játszik szerepet abban, hogy a vírus kötődni tudjon hozzá. A Kaliforniai Egyetem tudósai éppen ezért azt vizsgálták, hogy az állatvilágban mely fajoknál található még meg ez az aminosav-sorozat.

A vizsgálatba összesen 410 gerinces fajt vontak be, a madarak, halak, kétéltűek, hüllők és emlősök osztályából is válogatva. "Úgy gondoljuk, hogy azok az állatok vannak a legnagyobb fertőzésveszélynek kitéve, amelyek ACE2 molekulájában mind a 25 aminosav megfigyelhető, akárcsak az emberek esetében. Minél nagyobb a különbség, annál kisebba koronavírus-fertőzés kockázata" - idézi az EurekAlert.org Joana Damast, a kutatást összefoglaló tanulmány egyik szerzőjét.

A többi között a nyugati síkvidéki gorilla is fogékony a koronavírus-fertőzésre. Fotó: Getty Images

Új veszély fenyegeti a kihalás szélén lévő állatokat

Ez alapján a 410 faj negyven százaléka fogékony lehet az új típusú koronavírus-fertőzésre. A legmagasabb kockázati csoportba pedig olyan veszélyeztetett vagy kihalás szélén álló fajok tartoznak, mint például a szumátrai orangután, a fehérarcú bóbitásgibbon és a nyugati síkvidéki gorilla. Egy fokkal jobb a helyzete a palackorrú delfineknek, de azért még esetükben is magas a betegség rizikója. Érdekes viszont, hogy a háziállatok többségénél (ló, kutya, sertés) alacsony - mégis tudni olyan esetekről, ahol a kiskedvenc elkapta gazdájától a koronavírust.

Kutatók ezért hangsúlyozták, hogy további vizsgálatok szükségesek az irányban, hogy állatoknál pontosan hogyan zajlik a fertőzés. Addig is azonban fontos lenne, hogy a veszélyeztetett állatfajok közelében élő népcsoportok, vagy a velük állatkertekben dolgozó szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, nehogy átadják nekik esetleg a vírust, ezzel pedig tovább csökkentsék az amúgy is szegényes populációt.

