A koronavírus-fertőzés a bőrből is kimutatható - részletek itt.

"Senki nincs biztonságban, amíg mindenki nincs biztonságban" - mondta a főigazgató, aki ennek kapcsán a "vakcinanacionalizmus" veszélyéről beszélt. Bruce Aylward, a WHO főigazgató-helyettese szintén a "vakcinanacionalizmustól" óvott, és arra szólította fel az oltóanyag kutatásán dolgozó országokat, hozzák nyilvánosságra az eddig elért eredményeket. Michael Ryan, a világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a világ nagyon messze van a globális nyájimmunitástól, leszögezve azt is, hogy hiba lenne ebben reménykedni. "Nem ez a megoldás, és nem erre kell most összpontosítani" - jelentette ki.

A "vakcinanacionalizmus" nagyon veszélyes lehet. Fotó: Getty Images

Ennyi embernek kell megkapnia a védőoltást

A nyájimmunitáshoz, vagyis a fertőzéslánc megállításához egy adott közösség legalább 70 százalékának rendelkeznie kell az immunitáshoz szükséges antitestekkel, noha néhány tudós szerint már az 50 százalék is elegendő lehet. A legfrissebb kutatások ezt az arányt a koronavírus esetében 10-20 százalékra becsülik. Aylward ezzel kapcsolatban aláhúzta, hogy a vírus okozta COVID-19 betegség elleni védőoltást a bolygó lakosságának sokkal több mint 50 százalékának kell megkapnia. Hozzátette, nem akarnak belesétálni abba a csapdába, hogy hisznek a kisebb mértékű nyájimmunitás adta védelemben.

A világszervezet munkatársai a sajtókonferencián aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a járvány terjesztői elsősorban húszas, harmincas és negyvenes éveikben járó, tünetmentes emberek, akik a tünetek híján nem tudják magukról, hogy terjesztők. A WHO augusztusban már figyelmeztetett a fertőzésszám megugrására a fiatalok körében, kiemelve, hogy ez kockázatot jelent a vírussal szembeni veszélyeztetett csoportok számára is, elsősorban a sűrűn lakott helyeken, illetve ott, ahol az egészségügyi rendszer nem elég felkészült.

A világszervezet egyúttal felszólította a gyógyszergyártó vállalatokat, hogy az oltóanyaggal kapcsolatos kutatásokban tartsák be a megfelelő szabályokat. A WHO részéről leszögezték, szorosan együttműködnek Oroszországgal, ahonnan augusztusban jelentették be a SARS-CoV-2 koronavírus elleni első vakcina hivatalos bejegyzését.

Maszk, védőtávolság, lázmérés - Ilyen lesz a tanévkezdés a felsőoktatásban - a részleteket megtudhatja az nlc.hu cikkéből.