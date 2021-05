Koronavírus: megszűnhet az éjszakai kijárási tilalom

A szerdai kormányülésen született döntéseket szokás szerint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette. Az aktuális koronavírus-helyzetet úgy értékelte, hogy Magyarországon sikerült leküzdeni a 3. hullámot, az oltatlanok körében azonban továbbra is terjed a fertőzés, ezért ismét arra kért mindenkit, hogy oltassa be magát. Hozzátette, hogy a jelenlegi intézkedések csak egy kis részét tudják feloldani mindenki számára, a védettekre nézve azonban hamarosan minden korlátozás megszűnik.

Spiró Melinda szájsebész szakorvos beolt egy nőt koronavírus ellen.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Mire számíthatunk jövő héttől?

A koronavírus-járvány elleni szabályok lazításának következő lépéseivel kapcsolatos részletekről Orbán Viktor miniszterelnök még egyeztetni fog az operatív törzzsel, így a pontos döntéseket csak holnap reggel tudhatjuk meg - jelezte Gulyás. Azt azért elárulta, hogy a kormány egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom eltörlésére is javaslatot tett.

Ami viszont már biztos, az az, hogy keddtől országosan megszűnik az ingyenes parkolás, a hitelmoratóriumot pedig augusztus 31-éig meghosszabbítják. Eldöntötték továbbá, hogy Magyarország nem vesz részt az Európai Uniós (EU-s) vakcinabeszerzés következő szakaszában. Úgy vélik ugyanis, hogy kellő tartalékot halmoztak fel, amelyből ősztől akár a harmadik, ismétlő oltásokat is biztosítani tudják. Emellett 2022 végéig még több mint 10 millió új típusú koronavírus elleni vakcina érkezését várjuk, 2022 második felében pedig már itthon is készülhetnek oltóanyagok a debreceni gyárban.

Hogyan tovább?

A miniszter arról is beszélt, hogy további lépéseket már kötnek a beoltottak számához, hiszen nem tudják garantálni, hogy valóban elérnénk az 5,5 vagy a 6 milliós határt is. Az ugyanis már jól látszik, hogy a 4 milliós mérföldkő elhagyása után jelentősen csökkent az oltakozók száma. Jó hír viszont, hogy vasárnapig 60 százalékra emelkedhet a 18 év felettiek átoltottsági aránya. Aki pedig még csak most döntötte el, hogy szeretné kérni a védőoltást, az bármikor regisztrálhat az erre a célra létrehozott oldalon, és néhány nap múlva már foglalhat is magának időpontot, vagyis sem hívásra, sem SMS-re nem kell már várnia - jegyezte meg Gulyás Gergely.

