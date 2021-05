Koronavírus: már fogadhatnak látogatókat a kórházi betegek

Ahogy már mi is megírtunk, az operatív törzs csütörtöki bejelentése szerint a koronavírus-járvány kedvező alakulása miatt hétfőtől már a kórházakban is megszűnik a látogatási tilalom. A friss tájékoztatás szerint azonban - tekintettel a hosszú hétvégére - előrébb hozták ezt az enyhítést, így már pénteken is fogadhatnak látogatókat az egészségügyi intézményekben ápoltak.

A korlátozás feloldása azonban egyelőre csak részleges, így egy beteg naponta csak egy személyt fogadhat, aki legfeljebb 60 percig lehet ott. A koronavírus-részlegeken pedig továbbra is tilos a látogatás - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, akinek nincs védettségi igazolványa, annak egy friss PCR-teszt negatív leletét kell bemutatnia ahhoz, hogy meglátogathassa kórházban fekvő családtagját, barátját.

Kizárólag védettségi igazolvánnyal vagy negatív teszttel mehetünk látogatni.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Elvonulóban a 3. hullám

Az új típusú koronavírussal kapcsolatos járványügyi adatok folyamatosan javulnak - emelte ki a szakember. Kitartóan csökken például az aktív fertőzöttek és a kórházi kezelésre szorulók száma. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a járvány harmadik hulláma már elvonulóban van, ez pedig a magas átoltottságnak és a korábban bevezetett óvintézkedéseknek köszönhető - fogalmazott Galgóczi, egyúttal megköszönte a lakosságnak, hogy részt vett a járvány elleni közös küzdelemben.

Újabb lazítás jön

Koronavírus: hiába az oltás, már nem bízunk a szabad nyárban - kattintson!

A tájékoztatón megerősítették, hogy a hétvége során valószínűleg eléri az 5 milliót a koronavírus ellen beoltott magyarok száma, így jöhet a fokozatos lazítás következő lépése. Az új intézkedések közé tartozik például, hogy eltörlik az éjszakai kijárási tilalmat és a kötelező utcai maszkviselést is. A további részletek a nap folyamán derülnek majd ki a Magyar Közlönyben megjelenő rendeletekből - közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője. Azt kérte ugyanakkor, hogy az enyhítések tényleges életbe lépéséig maradjon fegyelmezett a lakosság.

Karikó Katalin: attól félnek, hogy a vakcina átírja a DNS-t - olvassa el a részleteket!