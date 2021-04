Koronavírus: már a fiatalokat oltják itthon

Javulnak Magyarországon a járványügyi adatok, a vakcinázás pedig folyamatosan zajlik, így már minden harmadik magyar ember legalább egy védőoltást megkapott. Ettől függetlenül viszont - a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - még oda kell figyelni az egyéni védekezésre, vagyis a maszkviselésre, a távolságtartásra és a higiénés szabályok betartására is - figyelmeztetett Galgóczi Ágnes. A szakember arra kérte azokat, akik még nem regisztráltak védőoltásra, hogy ezt tegyék meg.

Beoltanak egy férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Fokozatosan lazít az ország

Az óvodások és az alsó tagozatos diákok intézményekbe való visszatérésével kapcsolatban a járványügyi osztályvezető úgy fogalmazott, hogy a kisebb gyerekek biztonsággal visszatérhetnek a jelenléti oktatásba, az intézményeket ugyanis fertőtlenítették, és három hétvégén keresztül folyt a pedagógusok oltási kampánya. Amikor pedig az új típusú koronavírus ellen beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, akkor kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai, és az oltás előrehaladtával, illetve a járványügyi adatok javulásával tovább enyhíthetnek a szigorú szabályokon - tette hozzá.

Már a fiatalabbakat oltják

Folyamatosan és egyre nagyobb mennyiségben érkeznek Magyarországra a vakcinaszállítmányok, a koronavírus elleni immunizálási program szervezésébe és lebonyolításába pedig már a teljes egészségügyi ellátórendszert bevonták. A regisztrált 60 év felettiek mintegy 90 százaléka már be van oltva, és most már a 18 és 59 év közötti aktív korosztályt is folyamatosan hívják a háziorvosok. A szakember kiemelte azt is, hogy a Magyarországon engedélyezett és használt vakcinák hatékonyak és biztonságosak, a szakemberek pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a napvilágra kerülő klinikai kutatási eredményeket és biztonságossági vizsgálatokat.

