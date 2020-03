Magyaroknak sikerült izolálniuk a koronavírust

Kínai tudósok már január elején izolálták az új koronavírus genom szekvenciáját, majd olasz kutatóknak is sikerült ez. Most pedig Magyarországon is áttörést értek el a szakemberek - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos, és gratulált az eredményhez. A kórokozót Kiss Zoltán virológus vezetésével sikerült izolálni, a vírust pedig hazai és külföldi kutatók számára élő és nem élő változatban is rendelkezésre bocsátják.

De mit is jelent pontosan az, hogy izolálták a vírust? Leegyszerűsítve: egy fertőzött ember mintájából sikerült a vírus DNS-ét oly módon kinyerni, hogy azt tovább szaporíthassák. Ez pedig azért fontos lépés, mert bármilyen gyógyszert, vírusellenes hatóanyagot csakis élő kórokozón lehet tesztelni. Müller Cecília is azt hangsúlyozta, hogy "ezzel lehetőség nyílik a vakcinafejlesztésre, a vírus jobb megismerésére."

Az Egyesült Államokban egyébként éppen tegnap kezdték meg egy oltóanyag tesztelését embereken. Ám pozitív eredmények esetén is még legalább 2021-ig várni kell arra, hogy széles körben oltani lehessen az embereket a SARS-CoV-2 vírus ellen.