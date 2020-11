Koronavírus: karácsony után jöhet a harmadik hullám

Szeptembertől Európa több országában, így Magyarországon is emelkedni kezdett a koronavírusos esetek száma, néhány hét után világosan látszott, hogy a megbetegedés második hulláma ért el minket. Az ősszel bevezetett, egyre szigorúbb intézkedések ellenére a legtöbb országban tovább romlik a helyzet, az Egyesült Királyságban élő kutatók szerint ráadásul a karácsony közeledtével az emberek közötti kontaktus is megszaporodik, ami az ünnepek után a járvány újabb hullámát hozhatja el - írja a The Guardian.

Győrfi Pál: ne felejtsük el a karácsonyt A karácsony üzenete, szellemisége idén a korábbiaknál is fontosabb lehet - hangsúlyozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Mint írta, meg kell terveznünk, ha kell, fizikai kontaktus nélkül hogyan lehetünk együtt azokkal, akiket szeretünk. Kattintson a részletekért!

Újabb lezárásokkal indítjuk az évet, ha most nem vigyázunk

A brit kutatók óva intenek tőle, hogy külön háztartásokban élő családtagok az ünnepek alatt összegyűljenek, ez ugyanis szerintük szinte biztosan a fertőzésszám növekedéséhez és az egészségügyi ellátórendszer még komolyabb leterheléséhez vezethet. Emiatt az ünnepek után a járvány harmadik hullámával kell majd szembenézni, ami rengeteg halálozással járna. Ha most enyhítünk, azzal az eddigi szigorítással elért eredményeket dobhatjuk tűzre - figyelmeztetett Andrew Hayward professzor, aki a BBC Two Newsnight című műsorában beszélt az enyhítés lehetséges veszélyeiről.

Az ünnepek után a megbetegedések száma tovább emelkedhet. Fotó: Getty Images

Graham Medley professzor, a London School of Hygiene and Tropical Medicinefertőző betegségekmodellezésére szakosodott munkatársa szerint az ünnepek előtti enyhítések és a nem megfelelő társadalmi magatartás a jövő év elején újbóli lezárásokat követelne meg. A professzor azt javasolja, hogy a családok meglátogatása előtt egy hétre izolálja magát mindenki, és a lehető legkevesebb emberrel érintkezzen az ünnepek alatt is. Persze a legbiztosabb az lenne, ha a háztartások csak telefonon vagy az interneten keresztül érintkeznének a járvány sújtotta időszakban.

