Koronavírus: így terjedhet a leggyorsabban

Léteznek olyan helyzetek, amikor úgynevezett "szuperterjesztő eseményről" beszélhetünk - ez egy olyan alkalom, ahol valaki, aki hordozza a SARS-CoV-2 vírust, több embert is megfertőz egyszerre. Ilyen volt például az a márciusi kóruspróba a washingtoni Skagit Countyban, amelynek során 52 ember fertőződött meg új koronavírussal, akik közül kettő meg is halt.

Elég, ha a társaságban egy ember beteg, mindenkit megfertőzhet egy jó hangulatú közös szurkoláskor. Fotó: Getty Images

Dr. Joseph Khabbaza, a Cleveland Clinic's Independence Family Health Center tüdőspecialistája szerint a vírus bizonyos körülmények között nagyobb eséllyel terjed. Például a beltéri eseményeken könnyebb megfertőződni, mint azokon, amiket szabad téren tartanak. Értelemszerűen könnyebb elkapni úgy, ha az emberek közel ülnek, vagy állnak egymáshoz, mint ha betartják a másfél-két méteres távolságot. Khabbaza a Healthline.com-nak úgy fogalmazott, a vírus levegőbeli terjedésének esélyét megnövelhetik bizonyos cselekvések, mint például a beszéd, a kiabálás vagy az éneklés. Ezek a ki- és belégzéshez képest több apró nyálcseppecskét juttatnak a levegőbe.

A svédasztalt is érdemes kerülni

Egy kóruspróba, vagy egy éjszakai klub, ahol mindenki hangosabban beszél a zene miatt, tökéletes helyszín arra, hogy az ott lévők közül a lehető legtöbben fertőződjenek meg, ha akár csak egyetlen koronavírusos beteg is van közöttük. Amire abszolút van esély, hiszen attól, hogy valakinek nincsenek tünetei, még lehet hordozó. Emellett lehetséges, hogy a vírus úgy is terjedhet, ha egy fertőzött megérint valamilyen felületet, amit aztán egy másik, egészséges ember is megérint. A svédasztalos étkezést is érdemes kerülni emiatt.

Tanulmányok azt is bizonyították, vannak olyan emberek, akik az átlagnál több nyálcseppecskét bocsátanak ki a levegőbe, amikor lélegeznek, illetve beszélnek. Ők úgynevezett "szuperterjesztők", akik az átlagnál nagyobb eséllyel fertőzhetnek meg másokat a vírussal. Azt, hogy a tüneteket is produkáló hordozók jobban fertőznek, mint a tünetmentesek, még kutatják, de erre is van esély. A szakemberek továbbra is egyetértenek abban, hogy a legjobb módszer a fertőződés elkerülésére az, ha közösségi terekben maszkot viselünk, tartjuk a kétméteres távolságot, és minél gyakrabban és alaposabban mosunk kezet szappannal és meleg vízzel.

