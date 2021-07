Koronavírus: nem hatékony a vakcinalottó

Nem növelik a koronavírus ellen beadott oltások arányát az olyan kezdeményezések, amelyek a lottó mintájára valamilyen nyereményt ajánlanak fel az oltakozóknak, olvasható a Bostoni Egyetem Orvostudományi Karának (Boston University School of Medicine, BUSM) felmérésében, amely a Journal of American Medical Association (JAMA) folyóiratban jelent meg. A kutatók azt találták, hogy az Ohio államban meghirdetett, Vax-a-Million (Oltassunk be egymilliót) nevű, lottó jellegű sorsolásos ösztönző rendszerrel nem sikerült növelni a COVID-19 oltások beadási arányát.

Az eredmény ellentmond a korábbi híreknek, amelyek arról számoltak be, hogy az ohiói lottójáték növelte az oltakozók arányát. Ráadásul a pozitív hírek hatására számos más amerikai államban, de például Szlovákiában és Lengyelországban is szerveznek hasonló programokat az oltási kedv fokozására. A lottó helyett "inkább annak tudható be a beoltottak arányának növekedése, hogy az oltást kiterjesztették a 12-15 éves korosztályra is" - magyarázta Dr. Allan J. Walkey, a BUSM orvosprofesszora.

Oltásra jelentkezik egy helyi lakos az ohiói Athensban. Fotó: Getty Images

Kulcsfontosságú az erőforrások helyes elosztása

A BUSM kutatói az amerikai Járványügyi Központ adatait értékelték ki annak megállapításához, vajon milyen trendek jellemzik a 18 évnél idősebb népesség oltakozási hajlandóságát. Összehasonlították az Ohio lottó előtti és utáni számokat az olyan szövetségi államok adataival, amelyekben nem hirdettek vakcinalottót. Ennek köszönhetően sikerült mérlegelni az oltakozási arányt módosító egyéb tényezőket, mint például azt, hogy idővel a tizenéveseket is bevonták az olthatók körébe.

h i r d e t é s

Nyár végére a delta variáns lesz a domináns Európában A koronavírus Indiában azonosított új mutációja akár 40-60-szor fertőzőbb, mint az Egyesült Királyságban észlelt alfa variáns. Kattintson a részletekért!

"Eredményeink alapján az államilag szervezett vakcinalottónak csak korlátozott hatása van az oltási kedv növelésében. Elképzelhető, hogy nagyobb sikert érnénk el ebben, ha a vakcinalottóra felhasználható erőforrásokat inkább arra fordítanánk, hogy kiderítsük, miért halogatják az emberek az oltás beadatását" - tette hozzá Dr. Walkey.

A BUSM kutatói szerint a koronavírus elleni oltási kedvet valóban hatékonyan növelő módszerek azonosítása kritikus fontosságú a járvány visszaszorításában. Úgy vélik, sajnálatos, hogy az állami vakcinalottó nem bizonyult hatékonynak. Remélik, eredményeik a hatástalan és költséges lottójátékok helyett olyan programok kidolgozásához vezethetnek, amelyek sikeresen fokozzák az oltási kedvet.

Koronavírus: évente emlékeztető oltásokra lehet szüksége nemcsak a veszélyeztetetteknek, hanem mindenkinek a vírus mutálódása miatt. A részletekről itt írtunk.