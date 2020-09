Koronavírus: 510 új beteg és 3 halott itthon

Újabb 510 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 7892 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - adta hírül a kormányzati koronavírus-oldal. Elhunyt 3 krónikus beteg, az elhunytak száma így 624 főre emelkedett. A legutóbbi áldozatok egy tüdődaganatban szenvedő 59 éves férfi, valamint egy 92 éves és egy 85 éves nő, mindketten több krónikus alapbetegségben, valamint veseelégtelenségben szenvedtek.

Kilencen vannak lélegeztetőgépen

Eddig 3952-en gyógyultak meg Magyarországon a koronavírus-fertőzésből, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 3316 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. A legfrissebb adatok szerint 16 438 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 460 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Jelenleg 139 beteget ápolnak kórházban koronavírus-fertőzéssel, közülük 9-en művi lélegeztetésre is szorulnak. Fotó: Getty Images

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Bár a portál szerint a vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar emberek egészségére és munkájára, a kormány a gazdaság megmentése érdekében enyhítéseket vezetett be a külföldről való beutazásra vonatkozóan.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni afertőzésterjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

