Hosszú COVID: ez a leggyakoribb tünet

Ahogy arról korábban a Házipatika.com is beszámolt, a hosszú COVID nemcsak a felnőtt fertőzötteknek okozhat problémát, egy olasz felmérés szerint a gyerekek 13-15 százalékánál is megfigyelhető, hogy a fertőzéssel járó bizonyos tünetek 5 hétnél is tovább fennállnak. Az, hogy pontosan kiknél és miért alakulnak ki az elhúzódó panaszok, egyelőre még nem tisztázott, ám egy új tanulmány egy lépéssel közelebb került a kérdés megválaszolásához. A News Medical portál szemlézte azt a felülvizsgálatra váró orosz tanulmányt, amely megállapította, hogy az allergiával vagy asztmával küzdő, valamint az idősebb gyerekeknél nagyobb eséllyel alakul ki a hosszú COVID.

A gyerekeknél is a fáradtság a hosszú COVID vezető tünete. Fotó: Getty Images

A szülők segítségét kérték a kutatók

A kutatók a 2020 áprilisa és augusztusa között a Z. A. Bashlyaeva Gyermekklinikán kezelt fiatalok állapotának alakulását követték nyomon a koronavírus-fertőzésből való felépülés után. Az egészségügyi nyilvántartásokból származó demográfiai adatok, kórelőzmények és klinikai teszteredmények mellett a gyerekek szüleit kérték meg, hogy kérdőívek segítségével számoljanak be a fiataloknál fennálló tartós tünetekről, valamint gyermekeik általános fizikai és pszichoszociális jóllétéről. Ezzel a módszerrel az említett kórházban kezelt 836 gyermek közül 518-tól gyűjtöttek be adatokat, az ő átlagéletkoruk 10 év volt. A kórházban tartózkodás során a gyerekek 37 százalékánál alakult ki tüdőgyulladás, és 2,7 százalékuknál volt súlyos lefolyású a vírusfertőzés. A vizsgált alanyok egy részénél a megfertőződés előtt is fennálló betegségeket is regisztráltak, köztük például ételallergiát, allergiás náthát és asztmát, emésztőrendszeri zavart, ekcémát, illetve neurológiai problémát.

Vezető tünet a fáradtság

A nyomon követés időszakában a gyerekek körülbelül negyede számolt be legalább egy, tartósan fennálló tünetről, ami a koronavírus-fertőzéshez köthető. A leggyakoribb ezek közül a fáradtság volt, ezt követte az álmatlanság, de többen panaszkodtak a megváltozott szagérzékelésre és fejfájásra is. A tünetek nagy része idővel mérséklődött, a legtartósabbnak a fejfájás és azalvászavarokbizonyultak, ám a szakértők szerint ezek inkább a vírus pszichológiai hatásaival magyarázhatóak.

Az adatok elemzéséből világosan kirajzolódott, hogy a 6 évesnél idősebb gyerekeknél gyakrabban jelentkezett a hosszú COVID, mint a 2 éves vagy annál fiatalabbak körében. Ez hasonló a felnőtt esetekhez, ahol szintén az figyelhető meg, hogy a tünetek az életkor előrehaladtával párhuzamosan növekednek. Az életkor mellett az allergiás megbetegedésekhez volt köthető nagyobb arányban az elhúzódó tünetek jelenléte, az allergiával vagy asztmával küzdő fiatalokat gyakrabban sújtotta a hosszú COVID. A szakértők ugyanakkor kifejtették, további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy részletesebben is feltérképezzék a gyerekeknél jelentkező hosszú COVID mechanizmusait.

