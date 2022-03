Hamarosan egekbe szökhetnek az élelmiszerárak

Az ukrajnai háború súlyos élelmiszer-ellátási problémákat okoz a világon, ami miatt szűkül a kínálat, és ezen keresztül még drágább lesz a hús, a kenyér Magyarországon is. A drágulást emellett erősítheti a magas magyar infláció és a világrekord gyenge forint is.

egyikük sem tud vagy akar exportálni a háború miatt. Ukrajna területén hadműveletek zajlanak, a kereskedelmi kikötői blokád alatt vannak. Félő, hogy rövid távon az ország élelmiszerellátása is Az ukrajnai háború kitörése óta tudja a világ , hogy az orosz agresszió miatt veszélybe került a globális élelmiszer-ellátás. Nem alaptalanul, hiszen Ukrajna és Oroszország a világ legfontosabb gabonatermelői, és most. Ukrajna területén hadműveletek zajlanak, a kereskedelmi kikötői blokád alatt vannak. Félő, hogy rövid távon az ország élelmiszerellátása is összeomolhat . Oroszország pedig tartalékol, és új kereskedelmi utakat keres mezőgazdasági terményeinek, például Kínába.

Készlethiány = áremelkedés

a világpiacon már most gabonahiány van, azaz egyre többe kerül a még leköthető gabona. Noha a hősiesen küzdő Ukrajna szinte azonnal kiviteli tilalmat vezetett be a legfontosabb mezőgazdasági exportcikkeire (búza, kukorica, étolaj, műtrágya), illetve ezek jelentős tartalékaira is (2021 nagyon jó aratási év volt ott), az igazán nagy hiány 2023-ban várható, ugyanis az ukrán gazdák idén biztosan kevesebb területen tudnak vetni a háború miatt. Az idei vetést az is megnehezíti, hogy Ukrajna egyes régióit aszály sújtja, de a háború miatt nincs elég üzemanyag a gépekbe, és nincs elég vetőmag sem. Mint arról beszámoltunk , azaz egyre többe kerül a még leköthető gabona. Noha a hősiesen küzdő Ukrajna szinte azonnal kiviteli tilalmat vezetett be a legfontosabb mezőgazdasági exportcikkeire (búza, kukorica, étolaj, műtrágya), illetve ezek jelentős tartalékaira is (2021 nagyon jó aratási év volt ott), az igazán nagy hiány 2023-ban várható, ugyanis az ukrán gazdák idén biztosan kevesebb területen tudnak vetni a háború miatt. Az idei vetést az is megnehezíti, hogy Ukrajna egyes régióit aszály sújtja, de a háború miatt nincs elég üzemanyag a gépekbe, és nincs elég vetőmag sem.

Aratják a búzát Ukrajnában 2021 nyarán, amely év kiemelkedő termést hozott. Fotó: Getty Images

Az ukrán elnök ezzel együtt vetésre buzdította a gazdákat, mert ettől függ az ország léte, mondta. A nélkülözhetetlen munkát végző gazdákat nem is hívják be katonai szolgálatra. A kukorica, napraforgó, árpa vetése áprilistól májusig tart, egy elhúzódó konfliktus az idei termelést alapvetően lehetetleníti el. És még hol van az őszi aratás. Az étolaj hiányát nemcsak a fogyasztók, hanem az élelmiszergyárak is megérzik, hiszen szükség van rá például a snack-ek előállításához.

Ukrajnában leállt az export

Ukrajnából a tavalyi búza nagy részét már kivitték az országból, mintegy 30 százalék vár még kiszállításra. Kukoricából a becslések szerint 45 százaléknyi értékesíthető, így az ukránoknak (is) kulcskérdés, hogy meddig maradnak zárva a kikötők. Az ukrán búza legnagyobb részét Egyiptom, Törökország, Jordánia, Algéria, Nigéria, Banglades és Indonézia vásárolja. Az Európai Uniót kevésbé érinti a búzahiány, inkább az állattartó országaik fogják megsínyleni a takarmányhiányt, ugyanis az EU fő kukoricaellátója Ukrajna. Az ukrán kukoricát főként a nagy európai sertéstartó gazdaságok vásárolják, mint például Hollandia, Spanyolország, Németország és Olaszország.