Éjszakai izzadás: ezek a betegségek okozhatják

Leizzadhatunk akkor is, ha a szoba túl meleg, vagy túl sok takarót halmoztunk magunkra, most azonban nem erről lesz szó. Az éjszakai izzadás arra a jelenségre utal, amikor az éjszaka közepén verejtékben úszva riadunk fel, és mértéke akár olyan nagy is lehet, hogy ilyenkor kénytelenek vagyunk átöltözni, lepedőt cserélni. Az éjszakai izzadás hátterében legtöbbször valamilyen betegség, elváltozás húzódik meg, ezeket szedte csokorba a WebMD.

Izzadás: mikortól kóros már? A verejtékezés fontos élettani mechanizmus: a párolgás hőt von el, vagyis a test az izzadással hűti magát. A túlzott verejtékezés (hiperhidrózis) azonban igen kellemetlen lehet. A probléma okairól és megoldásairól dr. Borbola Kinga bőrgyógyász-kozmetológus foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. Részletek itt.

Pajzsmirigy-túlműködés

A pajzsmirigy-túlműködés egyik kézzel fogható jele a fokozott izzadás, és a hőérzékenység. Mint az köztudott, a pajzsmirigy felelős azanyagcsereszabályozásáért, ha azonban túl sok hormont termel, a testünk "túlpörög". Felszökik a testhőmérsékletünk, előfordulhat, hogy a szokásosnál gyakrabban éhezünk vagy szomjazunk meg, de jelezheti szapora pulzus, kézremegés, hirtelen ránk törő fáradtság, vagy akár hasmenés és akaratunkon kívüli súlyvesztés is.

Alacsony vércukorszint

A cukorbetegeknél előfordulhat, hogy a vércukorszintjük ébrenléti állapotban normális, ámalvásközben leesik. Ez okozhatja akár egy esti edzés, egy késői vacsora vagy szimplán az is, ha a megszokottnál aktívabb volt a napunk. Ha inzulint használunk, vagy más vércukorgyógyszert, az is felelhet az éjszakai hipoglikémiáért. Ha a vércukorszintünk alacsonyabb, mint 140 mg/dL, mielőtt ágyba bújunk, vagy néhány óra alatt az alá eshet, akkor inkább kapjunk még be egy pár falatot.

Alvási apnoé

Az alvási apnoé azt jelenti, hogy az abban szenvedők légzése kihagy éjszakánként. Ha azonban a test nem jut elegendő oxigénhez, átkapcsolhat "üss vagy fuss" módba, ami fokozott izzadást generálhat. Ráadásul minden egyes alkalommal amikor testünknek újra be kell indítania a légzést, az nagy izomerőfeszítést kíván. Azok viszont, akik CPAP-készüléket használnak (folyamatos pozitív nyomású lélegeztető), mindössze annyiszor tapasztalnak éjszakai izzadást, mint egy egészséges ember.

Savas reflux

Aki savas refluxban szenved, gyakran ébred fel arra az éjszaka közepén, hogy a gyomorsav marja a torkát, vagy épp szúró mellkasi fájdalmai vannak. Bár túl sok tanulmány még nem született a témában, az orvosok úgy vélik, lehet összefüggés az éjszakai izzadás és e betegség között is. Ha pedig a beteg megfelelő kezelésben részesül, gyakran az éjszakai izzadás is megszűnik. A szakemberek azt tanácsolják a savas refluxban szenvedőknek, hogy egyenek kisebb adagokat egész nap, és lefekvés előtt közvetlenül már semmiképp se étkezzenek. Kerüljék továbbá a zsíros, paradicsomalapú, rántott ételeket. Ha pedig erősödnek vagy egyre gyakoribbá válnak a tünetek, feltétlen forduljanak orvoshoz.

A fokozott éjszakai izzadás hátterében számos betegség meghúzódhat. Fotó: Getty Images

Limfóma

Sok daganatos betegség okoz éjszakai izzadást, de a leggyakoribb mind közül a limfóma, ami a testünk immunrendszerét alkotó szerveket támadja elsősorban, mint például a nyirokcsomók, a lép, a csontvelő és a csecsemőmirigy. A Hodgkin-limfómában szenvedők közel negyede éjszakai izzadástól és hőemelkedéstől is szenved, emellett fáradékonynak érezhetik magukat, és alkohol fogyasztása után fájhat testük azon része, ahol a tumoruk található. De az agresszív vagy előrehaladott non-Hodgkin-limfómában szenvedők is megtapasztalhatják az extrém éjszakai verejtékezést.

Gyógyszerek

Sok olyan gyógyszer létezik, például néhány vény nélkül kapható lázcsillapító is, melyek mellékhatásaként éjszakai izzadás jelentkezhet. De a régebbi típusú antidepresszánsok, a szterodidok, vagy épp a hormonpótló terápia gyógyszerei is okozhatnak ilyen panaszokat. Érdemes a tünetek jelentkezésekor orvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel konzultálnunk.

TBC

A tuberkolózisban, azaz TBC-ben szenvedők 50 százalékát kínozza éjszakai izzadás is. A betegséget okozó baktériumok a tüdőben telepszenek meg és növekednek, a betegség pedig súlyos és fájdalmas, véres köhögéssel is jár. A páciensek gyakran belázasodnak, fáradtnak, gyengének és étvágytalannak érzik magukat.

Szorongás

A stressz, az aggodalom és a pánik okozhat fokozott verejtékezést akár nappal, akár éjjel is. Bár a rémálmok kevésbé gyakoriak felnőttkorban, mint gyermekkorban, mindkét csoport ébredhet arra, hogy verejtékben úszik és majdnem kiugrik a szíve a helyéről. Ilyen esetekben feltétlenül kérjük szakember segítségét, hiszen a tünetek hátterében álló életesemények, problémák - bár sokszor magunk nem hiszünk benne -, de megoldhatóak, feldolgozhatóak.

HIV

Láz, fájdalmas, duzzadt nyirokcsomók, ízületifájdalom- ezek a leggyakoribb szimptómák, amiket egy HIV-pozitív beteg megtapasztal, de tízből egy ember éjszakai izzadástól is szenved. Az AIDS-szel összefüggő fertőzések, például a mycobacterium avium (MAC, MAI) és a citomegalovírus is okozhatnak ilyen tüneteket.

Tumorok

Prosztatarák, veserák, és más tumorok, akár a női, akár a férfi nemi szervekben okozhatnak fokozott éjszakai verejtékezést. De az előrehaladott pajzsmirigy- és hasnyálmirigyrák szintén járhat ezzel. Az éjszakai izzadás emellett a karcinoid szindróma tipikus tünete. A ráknak ez a ritka fajtája jellemzően az emésztőszervrendszerben vagy a tüdőben alakul ki.

Menopauza

A hőhullámok, melyek a nőket az utolsó menstruációjuk előtt és után is gyakran kínozzák, éjjel is lecsaphatnak, azt eredményezve, hogy verejtékben úszva riadjunk fel. De azok a fiatal nők is megtapasztalhatják ezt, akiknek mindkét petefészkét eltávolították, vagy kemoterápia miatt elmaradt a menstruációjuk. Gyakoribb, ha ezekhez az állapotokhoz szorongás, depresszió vagyalkoholizmustársul. De, még ha abban a korban is vagyunk, hogy a klimaxnak eljött az ideje, akkor se vegyük félvállról ezt a tünetet, mert nem biztos, hogy az áll a háttérben.

Fertőzések

Az éjszakai izzadás hátterében fertőzések is állhatnak, mint például a bakteriális endokarditisz (mely a szívburkot és a szívbillentyűket támadja), vagy az oszteomielitisz, ami viszont a csontokat fertőzi. Vannak azonban még ezeknél is ritkább kórok, amik éjjeli verejtékezést okozhatnak, ám ezekre a rizikófaktorok (utazás, kitettség) vizsgálata után tesztelnek az orvosok.

Mellékvesevelő-daganat

A phaeochromocytoma, azaz mellékvesevelő-daganat egy nagyon ritka tumor, ami általában nem rosszindulatú, de olyan fokú túlzott hormontermelést okozhat, mely megemeli a vérnyomást, és éjszakai izzadással, fejfájással és szapora pulzussal jár. A legtöbb beteg 20 és 50 év közötti, kialakulásának esélyét pedig a kezeletlenmagas vérnyomásés családi érintettség növeli.

Így enyhíthetjük

Ha lehet, igyekezzünk alacsonyabb hőmérsékletet fenntartani a hálószobában - használhatunk ventilátort is, ami keringeti a levegőt, így biztosítva még kellemesebb körülményeket az éjszakai pihenéshez. Lepedőnk, pizsamánk legyen nedvességelvezető, és gyorsan száradó anyagból készüljön, kerüljük a műszálas, nem légáteresztő anyagokat. Ha pedig már sikerült feltárni az éjszakai izzadás okát, vezessünk naplót, amely segítségével - akár orvosunk közreműködésével - még hatékonyabb módszereket találhatunk a tünetek enyhítésére. A legjobb azonban az, ha sikerül rávilágítani a háttérben álló problémára, és meggyógyítani azt.