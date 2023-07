Egy évig összezárva: megkezdődött a NASA emberkísérlete

Megkezdődött az a 378 naposra tervezett élethű szimuláció, amelyben négy amerikai önkéntes önmagán teszteli: milyen lehet egy évet a Marson tölteni – írja a Science Alert.

A földi Mars-bázis két hálószobája. Fotó: BILL STAFFORD, NASA

Szárított kaja és zord közeg

A texasi Houstonban található Mars Dune Alpha nevű szimulátor egy 500 négyzetméteres, 3D-nyomtatott élettér, amelyben a legénység dolgozni, edzeni és aludni fog, illetve számos kísérletet is elvégeznek majd. A NASA kutatói legfőképp azt vizsgálják, hogy az űrhajóskiképzésen átesett két nő és két férfi miként viseli az összezártság és az elszigeteltség kihívásait. Kelly Haston biológus, Ross Brockwell építőmérnök, Nathan Jones orvos és Anca Selariu mikrobiológus küldetésének célja: többet megtudni arról, milyen logisztikai és pszichológiai kihívásokat jelent az élet egy másik bolygón. Kiderül egyebek mellett: hogyan viseli a szervezetük a fagyasztva szárított étrendet és a Mars zord, barátságtalan közegét. A bázison kívül kizárólag űrruhában lehetnek majd, és a külvilággal is csak 22 perces késleltetéssel kommunikálhatnak. Így tennének ugyanis a Marson is.

Valósághű Mars felszín a NASA CHAPEA szimulációjában Fotó: BILL STAFFORD. NASA

A CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) nevű küldetés az első a 2026-ig tervezett három szimuláció közül, amelyek segítségével egyre többet fogunk tudni arról, hogyan élhetünk hosszú távon a Föld bolygón kívül. A végső cél pedig a következő évtized során embert juttatni a Marsra.

