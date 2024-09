Az árvíz élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelent

Ahogy a napokban mi is többször írtunk róla, az elmúlt időszak heves esőzési következtében több helyen is árvízkészültség lépett életbe az országban. Budapesten például lezárták a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, a Clark Ádám téri gyalogos és kerékpáros aluljárót, valamint a Margitsziget Árpád híd felőli bejáróját is. A közlekedési nehézségek és az anyagi károk mellett azonban komoly egészségi kockázatot is jelenthet az áradás.

A drónnal készült felvételen a megáradt Duna látható az 1-es számú fóút bevezető szakaszánál, Gönyűnél 2024. szeptember 19-én. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Rengeteg szennyezőanyag van a vízben

A megáradt folyók vize nem tiszta. Egyebek mellett ételfertőzést okozó baktériumok, vírusok, paraziták, bélféreg-peték, valamint különböző vegyszerek is lehetnek benne, ez pedig élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelenthet – figyelmeztetett Facebook-posztjában Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az áradás következtében szennyezett víz lepheti el a beérő zöldségeket, gyümölcsöket és az alacsonyabban fekvő területeken szennyeződhetnek a háztartások élelmiszerkészletei is” – írták.

A szennyezett víz áradása emellett a kutak vízforrásait, tehát egyes házak ivóvízkészletét is veszélyeztetheti. A Nébih ezért összegyűjtött néhány fontos élelmiszer-biztonsági tanácsot az ártereken élő magánszemélyeknek, magánháztartásoknak.

Szakértői tanácsok az árvíz idejére

Az árvíz ideje alatt a szakemberek azt ajánlják, hogy

az élelmiszereket száraz, valamint szennyeződésektől mentes helyen tárold ,

, biztonságos ivóvíz hiányában inkább palackozott vagy felforralt vizet fogyassz,

áramszünet

a tartós, nem konzerves élelmiszereket vízálló csomagolásban tárold.

A Nébih oldalán megjelentetett tájékoztatójában további ajánlásokat is megfogalmaztak. Fontos például, hogy semmiképpen ne fogyassz olyan élelmiszert, amelyet beszennyezhetett az árvíz vagy a feltörő talajvíz! A bizonytalan tisztaságú vízből se igyál!

A fentieken túl különös gondot kell fordítani arra is, hogy a gyermekek, a betegek és az idősek kizárólag biztosan biztonságos élelmiszert egyenek. Az élelmiszer-eredetű megbetegedések általában hasmenéssel, de ritkábban hányással és lázzal is járhatnak. Ha ilyen tünetek jelentkeznek nálad vagy családtagodnál, hívj orvost!