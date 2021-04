A várandós nőkre különösen veszélyes a COVID-19

A járvány kitörése óta jól látszódik, hogy a COVID-19 súlyosabb tüneteket okoz a várandós nőknél. A Science oldalán is közzétett, átfogó tanulmány most arra keresett választ, hogy a vírus hogyan változtathatja meg a terhesség lefolyását, és miként károsíthatja az anyákat és újszülöttjeiket.

Koronavírus: terhesség alatt így hat az oltás Hatékonyak a COVID-19 elleni vakcinák a terhesség időszakában beadva - mutatta ki egy új amerikai kutatás. Egyben arra is fény derült, hogy a beoltott anyák az újszülöttek számára is értékes védettséget adnak át az új koronavírussal szemben. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A kismamára és a csecsemőre is veszélyes

Az Oxford Egyetem tanulmányában több mint 2100 terhes nő egészségügyi adatait elemezték, akik 2020 márciusa és októbere között összesen 43 orvosi központban részesültek ellátásban a világ számos pontján, Oroszországtól Indián át Brazíliáig. A terhesség különböző szakaszaiban voltak, és harmaduknak (706) a koronavírustesztje is pozitív lett, míg kétharmaduk (1424) egészséges volt a vizsgált időszakban.

Az eredmények szerint a COVID-19-ben szenvedő kismamáknál nagyobb a súlyos betegség, halál, terhességi szövődmények és koraszülés kockázata azokhoz képest, akiket nem betegített meg a koronavírus. A két csoport között jól látható különbségeket állapítottak meg: a COVID-19-ben szenvedőknél 76 százalékkal nagyobb arányban jelentkezett a terhesség okozta magas vérnyomás. Háromszor nagyobb eséllyel alakult ki súlyosfertőzésnáluk és ötször nagyobb eséllyel kerültek intenzív osztályra.

A kismamákat soron kívül kezdték oltani Magyarországon is. Fotó: Getty Images

A vizsgált időszakban 11 COVID-19-ben szenvedő nő halt meg, míg a nem fertőzött csoportban egy nő haláláról számoltak be. A koronavírussal fertőzött nőknél 60-97 százalékkal nagyobb a koraszülés veszélye is, a koraszülötteknél pedig ötször magasabb volt a különböző súlyos komplikációk - agykárosodás, fejletlen tüdő - veszélye is. A csecsemők körülbelül 13 százalékának szervezetében is kimutatták a vírust, nagyobb aránnyal azoknál, akik császármetszéssel jöttek a világra.

Magyarországon a napokban hunyt el egy 34 éves nő, akinél a kormányzati kommunikációs oldalon már az alapbetegségek között is a terhességet tüntették fel. Miután több kutatás is igazolta, milyen veszélyt jelenthet rájuk a koronavírus, a kismamákat itthon is soron kívül kezdték el beoltani Pfizer és Moderna vakcinával.