A sültkrumpli nem ismert hatása

Köztudott, hogy étkezési szokásaink jelentősen befolyásolják egészségi állapotunkat, így élethosszunkat is. Táplálkozási szakértők egy átfogó vizsgálat során arra voltak kíváncsiak: melyek azok az élelmiszerek, amelyek leginkább befolyásolhatják élethosszunkat? A zsírban sült krumpliról eddig is tudtuk ugyan, hogy egészségtelen, a kutatás eredménye mégis sokkoló: 45 és 79 év között dupla akkora esélyünk van a halálra, ha rendszeresen fogyasztjuk.

A gyorsfagyasztott sült krumpli rendszeres, heti két-négyszeri fogyasztása 26 százalékkal növeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát, míg a friss burgonya esetében ez csak 3 százalékos rizikónövekedést jelent. Erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Ezért egészségtelen a sült krumpli

A kutatás során több mint 4400 ember táplálkozási szokásait vizsgálták. Mindegyikük kitöltött egy kérdőívet, amelyen meg kellett jelölniük, hogy mennyi krumplit fogyasztanak - legyen az sült, párolt, vagy bármilyen más módon elkészített. Nyolc évig követték ezután az alanyok életvitelét, ez idő alatt a 4400 emberből 236 halt meg. Mint kiderült, a krumpli zsírban sült változatának rendszeres fogyasztása és az idő előtti elhalálozás között komoly összefüggés figyelhető meg. Bármilyen más elkészítési mód mellett nem találtak ilyen összefüggést.

A sült krumpli rendszeres fogyasztása komoly betegségek kialakulását segíti elő

A sült burgonya rengeteg kalóriát, nátriumot és sok esetben transzzsírsavat is tartalmaz, tápértéke azonban igen alacsony. Persze az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk: jó alaposan megsózva és cukros ketchuppal elárasztva a zsírban kisült krumplit még egészségtelenebbé tehetjük. Az is számít, hogy mennyit eszünk belőle és mivel: néhány szál krumpli salátával és sovány hússal nem okozhat gondot, de egy nagyobb adag, például sajtburgerrel már problémás lehet. Hozzátették a kutatók azt is: aki heti több alkalommal fogyaszt ezekből a gyorsételekből, valószínűleg amúgy sem foglalkoztatja az egészséges életmód, és emellett más módon is rendszeresen károsítja az egészségét.

Forrás: Daily Mail Online