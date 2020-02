A legveszélyesebb hétköznapi tárgyaink

A mosogatószivacsok átka

Sem a mosás, sem a mikrózás nem segít a mosogatószivacsok szennyezettségén - mi hát a megoldás? Részletek itt.

Meglepő lenne, hogy az az eszköz, amelyet az edényeink tisztán tartására használunk, valójában hemzsegne a baktériumoktól. Számos mikrobiológus azonban pont a mosogatószivacsokat tartja a legkoszosabb háztartási eszköznek, nem is véletlenül! Mindennek hátterében az áll, hogy a szivacsok gyakran melegek és nedvesek, ráadásul ételmaradványok ragadnak rájuk, így tehát összességében kiváló közeget biztosítanak a baktériumok számára. Egy korábbi tanulmány szerint a mosogatószivacsok háromnegyede szennyezett coliform baktériumokkal, márpedig ezek fekális szennyeződésre utalnak. A bélrendszeri fertőzést okozó Campylobacter baktérium nemzetség tagjai pedig ugyancsak általános vendégnek számítanak a szivacsokon.

A "tiszta" konyharuha

Még ha csupán a kezünk megtörlésére is tartjuk a mosogató mellett, a konyharuhák kapcsán akkor is hasonló problémákat lehet emlegetni, mint a szivacsok esetében. A fő probléma ugyanis, hogy ezek ugyancsak meleg és nedves környezetet biztosítanak a kórokozók számára, emellett gyakran ételmaradványok is találhatók rajtuk, ami szintén nem túl szerencsés higiéniai szempontból. Egy kutatás a vizsgált konyharuhák 25 százalékán E.coli baktériumokat talált - érdemes tehát kétnapnyi használat után a szennyesbe dobni ezeket a törlőkendőket.

A bevásárlókocsi nagyon praktikus eszköz, de közben melegágya a baktériumoknak is

Egy ágyban az ellenséggel

Egy fárasztó nap végén aligha vágyik másra az ember, minthogy a párnák közé huppanva álomra hajthassa a fejét. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az ágyak különböző kórokozók számára is kívánatos helynek számítanak. Az emberi izzadság a meleg és nedves környezetet adja a baktériumok és a gombák fejlődéséhez és szaporodásához, miközben az ágyneműkbe az elhalt hámsejtjeinket is beledörzsöljünk - nagyjából minden olyan dologgal együtt, amivel csak napközben érintkezésbe kerültünk. A szakértők éppen ezért azt javasolják, hogy hetente legalább egyszer cseréljünk huzatot az ágyunkon.

Bolti veszélyek

Összességében kijelenthető, hogy a bevásárlókocsik egyszerre jelentenek kiváló tárhelyet a megvásárolni kívánt termékeknek és esetleg a gyermekeinknek, illetve nem utolsó sorban az E.colinak. Miközben ugyanis az emberek járnak-kelnek a boltban - jellemzően mosatlan kezekkel -, számos dolgot megfognak, így például élelmiszereket, akár nyers húst is. Ezáltal lényegében oda-vissza taxiztatják a nemkívánatos baktériumokat a kezük és a kocsi fogantyúja között. Nem meglepő tehát, hogy egy kisebb kutatás a guruló eszközök felénél mutatott ki különböző olyan veszélyes baktériumokat, mint az E.coli.

Kézből kézbe

Lényegében bármi, ami folyamatosan sok-sok ember kezével találkozik, melegágya a baktériumoknak, különösen akkor, ha nem takarítják le rendszeresen. Ebből már logikusan következik, hogy az ajtókilincsek és -gombok szintén nem a tisztaság mintapéldái. Egy mikrobiológus kísérlete például kimutatta, hogy miután vírusokat helyezett egy iroda ajtajának kilincsére, azok négy órával később már az ott dolgozók felére átterjedtek. Ráadásul a kórokozók az iroda gyakran érintett felületeinek felére is eljutottak ezzel egyidejűleg.

Fogkefék otthona - meg baktériumoké

A fogkefe előbb a szánkba kerül, majd onnan vissza a pohárba, miközben a fürdőszoba levegője is tele van mindennel, amit csak a wc kidob magából az öblítések alkalmával. Így aztán a fogkefetartó lényegében a helyiségben megtalálható összes baktérium számára tökéletes gyűjtőhellyé válik. Egy kutatás a poharak 14 százalékában talált Staphylococcus baktériumokat, penészt pedig a tartók 64 százalékában. Ne felejtsük el tehát időnként ezeket se kimosni!

