A kávé ezért veszélyes a kismamákra

Bár Európában és Amerikában is az a hivatalos álláspont, hogy napi két csésze közepesen erős (kb. összesen 200 mg koffeint tartalmazó) kávé fogyasztása még biztonságos a kismamáknak, addig egy friss, a BMJ Evidence-Based Medicine-ben megjelent, recenzált tanulmány szerint azonban olyan, hogy biztonságos kávéfogyasztás, nincs a terhes nők számára. A The Guardian által szemlézett tanulmányban több mint 1200 korábbi kutatást elemeztek a drogok (a kávé is addiktív szernek minősül) hatásáról a terhességre, és mint írják, "meggyőző megerősítést találtak a megnövekedett kockázatokra öt fő negatív terhességi esemény kapcsán: vetélés, halvaszületés, alacsonyabb születési/terhesség alatti súly, gyermekkori akutleukémiaés gyermekkori elhízás".

A kávéipar elutasítja, a WHO elismeri

A cikk szerint a kávéipar elutasította a tanulmányt, arra ösztönözve a fogyasztókat, higgyenek inkább az említett közegészségügyi álláspontnak, miszerint napi két kávé még belefér. Igen ám, de a terhes nők nemcsak kávéval viszik be a koffeint, hiszen az megtalálható az energiaitalokban, a kólában, de még a csokiban és a teában is. Ráadásul a kávéfogyasztás jelentősen megnövekedett az elmúlt években. A britek például ma már napi 104 millió csészével isznak, míg 2008-ban csak 70 millió volt az adagjuk.

A jelenlegi álláspont szerint napi 2 kávé még belefér, az új tanulmány szerint azonban teljesen le kell állnia a terhes nőknek a koffeinfogyasztással. Fotó: Getty Images

A kávéipar lehet, hogy nem, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban elismerte azokat a tanulmányokat, melyek szerint a túlzott koffeinfogyasztás az említett kockázatok megnövekedéséhez vezet, ezért álláspontjuk szerint azok a nők, akik több mint napi 300 mg-ot fogyasztanak, jobb, ha csökkentik koffeinbevitelüket.

A terhességet tervező nőkre is veszélyes lehet

A tanulmány szerzője, a reykjaviki egyetem professzora, Jack James szerint a jelenlegi tanácsok nem felelnek meg a változatos károkat okozó veszélyek valós szintjének, melyekre széles körű bizonyítékok vannak. "Az egészségügyi előírásokat radikálisan felül kell vizsgálni" - jelenti ki tanulmányában, hozzátéve, nemcsak a terhes nőknek, de a terhességet tervező nőknek is azt kell tanácsolni, hogy álljanak le a kávéval.

James szerint kilenc koffein és vetélés kapcsolatát vizsgáló tanulmányból nyolcban jelentős összefüggésről írnak. Némelyikben azt állítják, a kávéfogyasztás harmadával növeli meg a kockázatokat, míg van olyan kutatás is, ami szerint minden újabb csésze növeli a kockázatot.

A halvaszületések kapcsán ötből négy megfigyelésen alapuló tanulmány mutatott ki kapcsolatot a nagymértékű koffeinfogyasztás és a 20. hét utáni magzati elhalálozás megnövekedett kockázata között. Tíz tanulmányból hét pedig arra mutatott rá, hogy a koffeinfogyasztás és az alacsony születési súly között közvetlen kapcsolat van.

Komoly érdekellentétek

A Brit Kávészövetség azt állítja, a professzor tanulmánya nem bizonyítja az okot és a hatást, ezért továbbra is arra ösztönzik a nőket, hogy a meglévő irányelvekhez ragaszkodjanak. "A brit egészségügyi szolgálat (NHS) kávéfogyasztásra vonatkozó irányelvei minden rendelkezésre álló tanulmány átfogó áttekintésén alapulnak, ez pedig azt mutatja, hogy napi 200 mg, vagy annál kevesebb koffein nem növeli a szülési és születési kockázatokat" - mondta a szövetség szóvivője, hozzátéve: a tanulmány megfigyelő jellegű és nem mutat közvetlen ok-okozati összefüggést, ráadásul olyan zavaró tényezők is befolyásolhatják a vizsgált tanulmányok eredményeit, mint a dohányzás, vagy a kutatásokban részt vevők étkezési szokásai. Éppen ezért nem állapítható meg világosan, hogy csak a kávéfogyasztás áll a megnövekedett kockázatok hátterében.

Jack James professzor szerint azonban megállapításai azért is helyesek, mert az általa elemzett vizsgálatok kimondottan a koffeinfogyasztás hatását vizsgálták a terhességre. Ráadásul, mint mondta, ezek a kutatások komoly energiát fordítottak az egyéb befolyásoló tényezők feltárására, mint például a testtömegindex, kor, a terhesség előzményei, alkoholfogyasztás, szennyező anyagoknak való kitettség stb.