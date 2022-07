Utazáskor gyakran hányok. Beteg vagyok?

Az utazás nem mindenki számára jelent önfeledt, örömteli élményt. Azok számára különösen nem, akik az autóban, buszon, hajón, vagy például repülőgépen rendszerint rosszullétet tapasztalnak. Bár ezek a tünetek a leggyakrabban valamilyen betegséghez – például gyulladásokhoz vagy kórokozók által okozott fertőzésekhez – köthetők, ebben az esetben mégsem erről van szó. Az utazási betegségnek (kinetózisnak) nevezett tünetegyüttes nem a szó klasszikus értelmében vett betegség.

Az agy eltérő információkat kap

A rosszullétet a járművek hullámzó, imbolygó, dobáló, kanyargó vagy éppen zötykölődő mozgása váltja ki, amiről a különböző érzékszervek eltérő információt közvetítenek. Amikor a belső fülben található egyensúlyszervünk – amely segíti az egyensúlyunk megtartását és a mozgásunk koordinálását – az izmok és az ízületek, illetve a szemmel látott képek ellentétes jelzéseket küldenek, zavar támad az agyban, ami az arra érzékenyeknél rosszullétet okoz. Ez történik például akkor, ha a buszon ülve telefonozunk: miközben a szemünk a mozdulatlan képet látja, a testünk nagyon is érzékeli a haladással, kanyarodással járó mozgást is.

A nőket nagyobb arányban érintik a tünetek, főleg a menstruáció időszakában. Fotó: Getty Images

Nem okoz szövődményeket

Az utazási betegség minden harmadik embert érint, leggyakrabban a 2-12 év közötti gyerekeket, a felnőttek közül pedig elsősorban a nőket, különösen a menstruáció alatt, valamint a várandósság időszakában. A kétségkívül kellemetlen tünetekkel járó állapot szerencsére önmagában veszélytelen, szövődményeket nem okozó jelenség, ami az utazást követő néhány percen belül maradéktalanul megszűnik. Azonban kétségtelen, hogy amíg tart, a szédülés, erőtlenség, kábultság, álmosság, sápadtság, fejfájás, émelygés, vagy legrosszabb esetben a hányás, kifejezetten kellemetlen, esetenként pedig akár ijesztő is lehet. Éppen ezért érdemes mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerülhessük.

A tünetek csökkenthetők

Amennyiben tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk az utazási betegségre, az egyik legfontosabb, amit tehetünk, hogy gondoskodunk a friss, oxigéndús levegőről. Az erős szagok, illatok vagy a dohányfüst nagyban ronthat az állapoton, valamint az is, ha a járműre való felszállás előtt – vagy utazás közben – nehéz ételeket eszünk, illetve alkohol tartalmú italokat iszunk. Míg a jól lehűtött víz segíthet az émelygésen, a langyos, szénsavas üdítő vagy gyümölcslé kifejezetten ronthat a tüneteken.

Érdemes a járműveken menetiránnyal szemben ülni, autóban és buszon lehetőség szerint elől, repülőgépen középen, hajón pedig a fedélzeten. Az út alatt segíthet a látási kontroll megtartása – a távolban egy fix pont nézése – valamint a fej stabil megtámasztása. Ha lehetőség van rá, a hosszú utakat érdemes megszakítani, kiszállni a járműből és egy kicsit mozogni. Sokat segíthet az is, ha menet közben kerüljük az olvasást, filmnézést, telefonozást, valamint a mellettünk elsuhanó tárgyak, járművek vagy lámpafények figyelését.

Gyógyszeres segítség

A patikában elérhetőek olyan vény nélkül kapható, hányingercsökkentő készítmények, amelyek nagyban mérsékelik a legkellemetlenebb testi tüneteket. Ilyenek például a hat éves kor felett is biztonságosan szedhető dimenhydrinatum hatóanyagtartalmú gyógyszerek, amelyek – a betegtájékoztatóba leírt módon való – alkalmazásával hatékonyan megelőzhető a hányinger és a hányás. Fontos azonban hangsúlyozni azt is, hogy ha a rosszullét az utazást követően, órákkal később is fennáll, vagy egyéb kísérő tünetek – például végtagfájdalom, görcs, hasmenés, emelkedett testhőmérséklet – is jelentkeznek, kérjen orvosi segítséget, mivel ezek már valamilyen más kórkép fennállására utalnak.