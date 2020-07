Koronavírus: így nyaralhatunk idén is szabadon

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldásának köszönhetően a szállodák újra fogadhatják az idei szezonban is pihenni vágyó vendégeket. A hazai vendéglátók mindent megtesznek azért, hogy a nyaralóknak gondtalan és élményekben gazdag kikapcsolódásban legyen részük, a maximális biztonság érdekében azonban nekünk, utazóknak is ügyelnünk kell néhány dologra. Mutatjuk az orvos tippjeit.

A tökéletes nyaralás legfontosabb hozzávalója a jó szervezés. Fotó: Getty Images

Az első lépés a tájékozódás

Ha létezik recept a tökéletes nyaraláshoz, annak legfontosabb hozzávalója a jó szervezés. Ha már ekkor minden apró részletre odafigyelünk, idén is szabadon élvezhetjük a nyaralást - véli Dr. Dunca Mircea Zoltán, a NaturMed Hotel Carbona orvosa. Nem szabad elfelejteni, hogy a járvány még nem ért véget, az új típusú koronavírus ugyanis még mindig jelen van az országban. Ezért most különösen fontos, hogy körültekintően válasszunk szállást.

Keressük azokat a szálláshelyeket, ahol garantáltak a tágas terek, mert így az étteremben és a medence körül is megfelelő távolságra lehetünk a többi vendégtől. Fontos szempont továbbá, hogy a szobákat és a közösségi tereket naponta többször takarítsák, és ahol lehet, kézfertőtlenítőt helyezzenek el. Azok a szállodák például biztos befutók, ahol ózongenerátorral gondoskodnak a folyamatosan tiszta, kórokozóktól mentes levegőről. Számos hotelben ezen felül orvosi háttér is biztosítja a felhőtlen pihenést. Plusz pont az is, ha van lehetőség online bejelentkezésre, mert így nem kell sorban állni érkezéskor a recepciós pult előtt - sorolja a biztonságos szállás jellemzőit a szakember.

Fókuszban a szabadtéri programok

Örök igazság, hogy minél több az élmény, annál emlékezetesebb a vakáció. Az orvos szerint a testi-lelki felfrissülés szempontjából az a legideálisabb, ha harmonikusan ötvözzük a pihenést és az aktív időtöltést. A koronavírus-járvány miatt most még jobb, ha kihasználjuk a napfény, a jó idő és a tiszta levegő adta lehetőségeket. Az egészségünk megőrzése és immunrendszerünk erősítése érdekében ugyanis elengedhetetlen, hogy minél többet legyünk szabad levegőn.

Amikor nyaralásunkat megtervezzük, érdemes olyan szállást választani, ahol van egy nagy kert vagy park, ahol lehet akár sportolni is, vagy ahol például animátorok vezetésével szabadtéri programokon vehetünk részt. Ha pedig még több szabadtéri élményre vágyunk, akkor fedezzük fel szállásunk tágabb környezetét: sétáljunk nagyokat a környéken, ismerjük meg a települést, túrázzunk a közeli kirándulóhelyeken, vagy béreljünk kerékpárt és tekerjünk el a környék nevezetességeihez. A lényeg, hogy legyünk minél többet friss levegőn.

A higiéniáról se feledkezzünk meg!

Bár a legtöbb szálláshely gondoskodik piperecsomagról a fürdőszobában, azért nagyon praktikus, ha saját higiéniai csomagot is összeállítanunk. Kirándulás esetén például kimondottan jól jöhet egy nedves törlőkendő vagy egy kézfertőtlenítő gél. Érdemes gondolni arra is, hogy a gyakori kézmosás kiszáríthatja a bőrt. Épp ezért érdemes egy testápolót vagy kézkrémet is betenni a csomagba.

A szabályok értünk vannak

Az orvos felhívja a figyelmet arra is, hogy a fentieken kívül a szabályokhoz való alkalmazkodás is elengedhetetlen ahhoz, hogy a koronavírus-járvány ellenére is biztonságban legyünk a nyaralásunk alatt. Nézzünk utána az általános egészségügyi előírásoknak, és kérdezzük meg a szálláshelyet is, hogy ott milyen szabályok vannak érvényben, például a maszkviseléssel és a távolságtartással kapcsolatban. Tájékozódjunk arról is, hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk a strandon. Ha a vakáció alatt városnézést is tervezünk, egy maszk mindenképp legyen nálunk. Fontos, hogy megértsük, hogy a szabályok értünk vannak, betartásukkal pedig a saját dolgunkat könnyítjük meg a nyaralás alatt - emelte ki a szakember.

