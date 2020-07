Koronavírus: főként belföldi nyaralást terveznek a magyarok

A koronavírus-járvány miatt a magyarok fele a nyár végére vagy őszre halasztotta utazását, 18 százalékuk viszont csak jövőre tervez útra kelni. Akik pedig mégis elmennek idén nyáron valahová, azok 56 százaléka a határokon belül marad - derült ki a Netrisk.hu felméréséből, amelybe 6 ezer főt vontak be.

Óvatosság jellemzi az idei nyarat

A már megkötött utasbiztosítások alapján elmondható, hogy a koronavírus-járvány idején külföldre indulók több mint fele Horvátországba vagy Ausztriába utazik. Azonban a célpontok között gyakorlatilag nem is szerepel Európán kívüli ország - közölte a cég. A távolabbi úticélok háttérbe szorulását mutatja az is, hogy a biztosítások mindössze 12 százalékát kötötték repülőgépes utakra, szemben az előző években tapasztalt 35-40 százalékkal. Noha ez az arány a járatok fokozatos helyreállásával vélhetően emelkedni fog, az idei nyár egészében aligha fogja meghaladni az utazások 20 százalékát a cég várakozása szerint.

A magyarok többsége idén inkább lemond a tengerpartról. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Már ide is karantén nélkül utazhatunk

Ahogy már olvashatták a HáziPatika. com-on, pénteken megszűnt a Magyarországról Angliába és Skóciába beutazók karanténkötelezettsége. A kedvezményezett listán összesen 59 ország szerepel. A karanténelőírás alól mentesített országok listáját azonban a brit kormány folyamatos felülvizsgálat alatt tartja, és ha valahol ismét növekednének a koronavírussal kapcsolatos az egészségügyi kockázatok, akkor annak az országnak vagy térségnek az esetében ismét bevezethető az elkülönítési előírás.

Fontos azonban tisztában lenni azzal is, hogy az összes környező országban romlik a járványhelyzet, nő a fertőzöttek száma. Tehát Magyarország ugyan biztonságos, de az új típusú koronavírus behurcolása ellen védekezni kell, most ugyanis ez jelenti a veszélyt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Kiemelte, hogy kell újabb korlátozásokra számítani itthon, csak még nem tudják pontosan, hogy milyenre. Véleménye szerint az egyik legfontosabb szabály a nyári hónapokra az, hogy ha megoldható, idén nyáron inkább ne utazzunk külföldre. "Több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz" - mondta.

