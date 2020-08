Koronavírus: ezeket jó tudni, ha Németországba utaznánk

Az már biztos, hogy a koronavírus-járvány sokak nyári terveit felülírta. Akik pedig mégis útra kelnének, és külföldön töltenék el szabadságukat, azoknak jó, ha előre felkészülnek a megváltozott körülményekre és az adott országban aktuálisan érvényben lévő szabályokra. Az Auswaertiges összefoglalta, miket érdemes tudnunk, ha Németországba utaznánk.

Honnan utazhatunk Németországba?

Március 17-e óta az egész Európai Unióban (EU) belépési korlátozások vonatkoznak a harmadik országból érkezők nem halaszthatatlan utazásaira a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Jelenleg Németországba az EU-s tagállamok állampolgárai, így a magyarok is korlátozás nélkül léphetnek be. Emellett szabad az út az izlandi, a norvég és a svájci turistáknak is, de a Liechtensteinből és az Egyesült Királyságből érkezők belépését sem korlátozzák.

A fentieken kívül július 2-ától egyes alacsony fertőzöttségű harmadik országokból - Ausztráliából, Grúziából, Kanadából, Új-Zélandról, Thaiföldről, Tunéziából és Uruguayból - is korlátozás nélkül lehet utazni Németországba. Más országokból csak kivételes esetekben engedik be az utazókat. A koronavírus-helyzet azonban napról napra változik, így utazás előtt mindenképpen kérjünk tájékoztatást a Szövetségi Belügyminisztériumtól (BMI) azzal kapcsolatban, hogy aktuálisan milyen rendeletek vonatkoznak arra az országra, ahonnan Németországba utaznánk.

Jó, ha tisztában vagyunk az alapszabályokkal, mielőtt útnak indulunk.

Mik az általános szabályok?

Az új típusú koronavírus esetleges terjedésének megelőzése érdekében Németország is bevezetett bizonyos alapszabályokat, amelyet turistaként is kötelesek vagyunk betartani. Jelenleg minden tömegközlekedési eszközön és üzletben kötelező a maszk, vagy az orrot és a szájat eltakaró egyéb védőeszköz - például kendő vagy sál - viselése. Javasolt továbbá a védőtávolság betartása, a gyakori és alapos kézmosás, valamint a köhögési és tüsszentési etikett alkalmazása. Lehetőség szerint a tömeget is érdemes kerülni.

Amennyiben a kinntartózkodásunk alatt koronavírus-fertőzésre utaló jeleket - köhögést, orrfolyást, torokfájást vagy lázat - tapasztalunk, fel kell vennünk telefonon a kapcsolatot a legközelebbi kórházzal, vagy hívjuk a COVID-forródrótot a 116 177-es számon. Ha németországi nyaralásunk, utazásunk alatt bebizonyosodik, hogy megfertőződtünk, akkor 14 napos karanténra kötelezhetnek minket. Fontos, hogy az utazás előtt írjuk fel országunk nagykövetségének vagy konzulátusának elérhetőségeit, hogy értesíteni tudjuk az illetékeseket, ha esetleg külföldön ragadnánk.

Mire számíthatunk hazafelé?

Az sem árt tudni, hogy akár a kinntartózkodásunk alatt is bejelenthetnek bizonyos országok új korlátozásokat a Németországból utazókra vonatkozóan. Ha például más országokon is átutazunk, mire hazaérünk, minden egyes ország aktuális szabályozását érdemes megnézni - nehogy meglepetés érjen minket, mondjuk, az osztrák határon. Tehát még a nyaralás és kikapcsolódás alatt sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy folyamatosan nyomon kövessük a koronavírus-helyzet alakulását. Egy elszalasztott információ miatt ugyanis akár két hétre egy harmadik országban ragadhatunk.

