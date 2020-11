Koronavírus: az éjszakai menetrendek is változnak

A nappali közösségi közlekedési járatokat a koronavírus-helyzet miatt bejelentett kijárási korlátozásoktól függetlenül is változatlan menetrenddel indítja a BKK, hogy azok is biztonsággal eljuthassanak a munkahelyükre és haza, akik nem 8 és 16, vagy 9 és 17 óra között dolgoznak. A BKK a következő időszakban kiemelten vizsgálja majd a járatok kihasználtságát és azt, hogy az alapján milyen intézkedéseket szükséges még megtennie. Az éjszakai járatok közlekedése azonban péntektől módosul.

Az éjszakai menetrendek is változnak. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi változik?

Minden járat továbbra is közlekedik, új menetrendjük szerint azonban Budapest belső területén 15 percenként indulnak a buszok, a külsőbb kerületek központja, illetve a nagyobb lakótelepek felé tartó járatok 30 percenként, az ezeken túli külső területek felé közlekedők pedig 60 percenként követik majd egymást. Az éjszakai járatok új menetrendje rövidesen elérhető lesz a BKK weboldalán. A BKK járatai egyébként - a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összhangban - már szeptember óta maximális kapacitással közlekednek, és a reggeli időszakban a szokásosnál sűrűbb menetrend szerint indulnak.

h i r d e t é s

A pénztárak nyitvatartása is módosul

A BKK azt is közölte, hogy változik a BKK jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartása is. A pénztárak mindennap egységesen 5:30 és 19 óra között tartanak nyitva, kivéve a Corvin-negyednél található konténerépületben elhelyezett pénztárat, amely hétfőtől péntekig 6 és 18 óra között várja a vásárlókat. Emellett a BKK összes ügyfélközpontja 7 és 19 óra között tart nyitva, a Liszt Ferenc-repülőtéren található ügyfélközpontok viszont átmenetileg bezártak.

Ingyen utaznak az egészségügyi dolgozók

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, szerdától a helyi és a helyközi járatokon, így a BKK járatain is díjmentesen utazhatnak az egészségügyi dolgozók, valamint az új típusú koronavírus elleni védekezésben közreműködő orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók. Ehhez az egészségügyi dolgozóknak és az érintett hallgatóknak be kell mutatniuk egyebek mellett az őket foglalkoztató egészségügyi intézmény által kiállított igazolást. Hozzátették ugyanakkor, hogy a BKK átmenetileg, november 17-éig elfogadja az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek kiállított, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági igazolványt, ideértve a szakmai kamarai tagsági kártyákat is.

Közölték továbbá, hogy a díjmentes utazásra jogosult egészségügyi dolgozóknak és hallgatóknak, akiknek érvényes bérletük van, annak árát a BKK időarányosan visszatéríti. Ehhez méltányossági kérelmet kell benyújtani, amelyre jelenleg kizárólag személyesen, a BKK ügyfélközpontjaiban, illetve a központi ügyfélszolgálaton van lehetőség.

A kórház előtt szerenádozott feleségének a 81 éves férfi - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!