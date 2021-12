Az idei síszezon sem lesz szokványos

A hazai utazásszervezők is feszülten várják, hogy milyen járványügyi intézkedéseket jelent be december 12-étől Ausztria, hiszen a teljes síszezon múlhat azokon - közölte Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke a Világgazdasággal. A gazdasági napilap cikke szerint a tavaly kiesett forgalmat aligha lehet pótolni, de sokan remélik, hogy az idén már sehol nem lesz szükség teljes lezárásra. Az előrejelzést azonban jelentősen megnehezíti a helyzet képlékenysége, amire kiváló példa, hogy a koronavírus néhány napja világszerte ismertté vált omikron variánsának megjelenése azonnali korlátozó intézkedésekre sarkallta az Európai Uniót is.

Szűkös kínálat és bizonytalanság jellemezheti az idei szezont.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Szűkösek a lehetőségek

A magyarországi turisztikai piacra is hat a dél-afrikai légi járatok törlése, illetve korlátozása, hiszen a Dél-Afrikába szervezett szafarikat azonnal törölték az utazási irodák, a hazaérkezőket pedig karanténba küldték. Magyarországról, ha nem is tömegesen, de sokan jártak Dél-Afrikába, ám most újabb egzotikus úti cél esett ki a pandémia miatt amúgy is szűkös kínálatból.

Jó néhány éve kedvelt téli úti cél Thaiföld, Indonézia és Bali is, ám ezekre a helyekre a koronavírus-járvány miatt továbbra sincs szervezett kiutaztatás, de nagyon sokan hiányolják a palettáról a Szentföldet, illetve az izraeli utazási lehetőségeket, a Holt-tenger környékét is - mondta a MUISZ elnöke, hozzátéve, hogy a döntések a világjárvány miatt az utolsó pillanatra tolódtak, ráadásul a "last minute" kereslet a világ minden pontjáról ugyanazokra a helyekre koncentrálódik.

A korábbi bevétel harmadára számíthatnak az irodák

A tavalyinál jobb, de a 2019-es év végi forgalomnál jóval szerényebb év végi kiutazó forgalommal számolnak a szervezőirodák. A szakmai szövetség elnöke szerint már az is kimagaslónak számít, ha egy vállalkozás eléri a járvány előtti időszakban jellemző bevételének a 30-40 százalékát. Az egyiptomi és a maldív-szigeteki döntés a magyar védettségi igazolványok elfogadásáról éppen ezért a legjobbkor született. Egyiptom árérték arányban remek szállodái, a Vörös-tenger és környékének klímája már régóta nagyon vonzó a magyar utazási piacon, amelyen a világkiállítás miatt az idén szinte berobbant a Dubaj iránti kereslet, minden korábbinál többen utaztak Magyarországról az Egyesült Arab Emírségekbe.

Molnár arról is beszélt, hogy hosszú idő után most végre elindulhatnak az első szervezett csoportok az Amerikai Egyesült Államokba, mindenekelőtt New Yorkba. Az amerikai utazások iránt hatalmas az érdeklődés, a helyek pillanatok alatt elkeltek, még annak ellenére is, hogy az utazók egyes térségekben körülbelül 10 százalékos, másutt akár nagyobb arányú drágulással is számolhatnak.