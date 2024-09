Új kisbolygókat talált egy magyar csillagász

A Dunántúlon gomolyfelhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is szakadozik a felhőzet, de arrafelé maradnak tartósan borult tájak is. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül, a tartós eső legtovább a Tiszántúlon tart ki. Emögött elsősorban a Dunától keletre helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati, északi szél a keleti harmad kivételével többfelé lesz erős. Késő délutántól kezd veszíteni erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 25 fok között valószínű, ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Fronthatások napközben nem várhatóak, az ország négy keleti megyéjében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben nagyobb mennyiségű eső miatt.