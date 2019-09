Szemünkből kimutatható a személyiségünk

A szem a lélek tükre - tartja a mondás. A Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói ezt valószínűleg inkább arra módosítanák, hogy kapcsolat áll fenn a szemmozgások és a személyiség közt. Ezt egy friss, két német egyetemmel közösen elvégzett kutatás eredményeivel is alá tudják támasztani.

Szemmozgásunk sokat elárul a személyiségünkről a mesterséges intelligencia számára

A tudósok 42 diákot kértek fel, hogy az egyetemen járva-kelve viseljenek okosszemüvegeket, szemmozgásukat pedig a szakemberek által megalkotott mesterséges intelligenciával figyelték és elemezték. A mesterséges intelligencia számos érdekes részletre rámutatott a diákok személyiségét illetően, például a következőkre:

A kíváncsi emberek többször néznek körbe.

A nyitottabb gondolkodású diákok hosszabb ideig néznek absztrakt képeket.

A neurotikusok gyorsabban pislognak.

Az új élményekre nyitott diákok sokszor mozgatják a szemeiket balról jobbra, illetve jobbról balra.

A lelkiismeretes egyetemistáknak gyakrabban változik a pupillaméretük, mint társaiknak.

Az optimistábbak tekintete kevesebbet időzik negatív érzelmi ingereken (például egy melanómát ábrázoló képen), mint a pesszimistáké.

A tudósok szerint tehát szemmozgásunk felfed a személyiségpszichológiában használt Big Five személyiségmodell öt személyiségjegyéből négyet (extraverzió, barátságosság, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás). Kutatásuk során szerintük fontos volt az is, hogy hétköznapi környezetükben figyeljék meg a diákok szemmozgását, mert így reakcióik sokkal természetesebbek voltak, mintha egy laboratóriumba ültették volna be őket néhány órára.

És hogy mik a tervek ezzel a technológiával a jövőben? Nos, a tudósok azt szeretnék, ha az általuk megalkotott mesterséges intelligencia okostelefonokban is helyet kapna, hogy kütyüjeink jobban megértsék és akár előre lássák viselkedésünket. Ez lehetőséget adna például a személyre szabott segítségnyújtásra is. Emellett idősek robotkísérőiben, önvezető autókban és interaktív videojátékoknál is fel lehetne használni ezt az eszközt - nyilvánvalóan az aggályos etikai kérdések tisztázása után, nem máról holnapra.

Forrás: dailymail.co.uk