Pénztárcánk bánhatja, ha rosszkor kávézunk

"Habár a mérsékelt koffeinbevitelnek előnyös egészségügyi hatásai lehetnek, vásárlás során nemkívánatos következményekkel járhat" – idézi az egyetem közleménye Dipayan Biswast, a Dél-floridai Egyetem marketingprofesszorát. "A koffein erőteljes stimuláns. Fokozza a dopamintermelést az agyban, ezáltal élénkítve az elmét és a testet. Energikusabb állapotba hoz, ami növeli az impulzivitást és csökkenti az önkontrollt. Végeredményben a koffeinfogyasztás impulzusvásárláshoz vezet, ami azt jelenti, hogy több terméket vásárlunk és többet költünk" – tette hozzá a szakember.

A koffein hatására hajlamosak lehetünk kiköltekezni vásárlás során. Fotó: Getty Images

Biswas és csapata a Journal of Marketing című folyóiratban közölt tanulmányhoz összesen négy kísérletet folytatott le azt vizsgálva, vajon miként hat a koffein az emberek vásárlási szokásaira. A kutatók első körben egy-egy franciaországi lakberendezési és háztartási boltban, illetve egy spanyolországi áruházban állítottak fel kávégépet, hogy aztán a beérkező vásárlók egyik felét egy csésze hagyományos kávéval, másik felét koffeinmentes kávéval vagy vízzel kínálják. A résztvevők a vásárlás végeztével a nyugtájuk tartalmát is megosztották a kísérlet vezetőivel. Az így kapott eredményekből kirajzolódott, hogy azok a vásárlók, akik koffeint fogyasztottak, számottevően több terméket vásároltak, egyszersmind több pénzt is hagytak a boltban.

Mi több, arra is fény derült, hogy a koffein arra is kihatással volt, hogy milyen típusú termékeket tettek inkább a kosarukba a tesztalanyok. A koffeint kapó csoport tagjai több nem esszenciális árut vettek meg, így például illatgyertyákat és egyéb illatosítókat. Ezzel szemben a hasznos eszközök terén, mint amilyenek például a konyhai eszközök és a tárolódobozok, már nem mutatkozott érdemi eltérés a vásárlók között. Végül a kutatócsapat egy negyedik, laboratóriumi kísérlet során is ellenőrizte az eredményeket. Ezúttal kétszáz egyetemi hallgatónak kellett online vásárlás során 66 előre kiválasztott termék közül eldöntenie, melyiket vásárolná meg legszívesebben. Azok, akik előtte koffeint fogyasztottak, jellemzően inkább impulzívan választottak, míg a koffeinmentes kávét fogyasztók elsősorban praktikus termékek mellett tették le a voksukat.

A kutatás következtetése igen egyszerű. Biswas megfogalmazása szerint "azon vásárlók számára, akik igyekeznek kontrollálni impulzív költéseiket, javasolt kerülni a koffeintartalmú italok fogyasztását vásárlás előtt".