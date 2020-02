Okosabbnak érzik magukat a haragos emberek

Talán mindannyian ismerünk olyan temperamentumos, dühös embert, akit viták alkalmával egyszerűen lehetetlen meggyőzni az igazunkról. Ezt a jelenséget egy friss kutatás tudományos szempontból is megvizsgálta, és arra jutott, hogy a haragos temperamentummal rendelkezők a saját intelligenciájukat is magabiztosabban ítélik meg. Vagyis a haragos emberek okosabbnak érezhetik magukat.

"A harag jelentősen különbözik a többi negatív érzelemtől, például a szomorúságtól, szorongástól vagy a depressziótól" - mondta Marcin Zajenkowski, a tanulmány szerzője és a Varsói Egyetem pszichológusa a PsyPost-nak. Korábbi kutatások már megállapították, hogy a harag azért is eltér sok más negatív érzelemtől, mert valamilyen pozitív vonáshoz, például az optimizmushoz köthető. Zajenkowski és kutatócsoportja most arra volt kíváncsi, hogy a düh mennyire befolyásolja az észlelt intelligenciát.

A dühös emberek általában okosabbnak is érzik magukat. Fotó: Getty Images

A kutatásban 520 egyetemi hallgatót vizsgáltak meg, akik Varsó különböző iskoláiban tanultak. A hallgatókkal kitöltettek egy tesztet, amelyből kiderült, mennyire tartják magukat kiegyensúlyozottnak és milyen gyakran szoktak dühösek lenni. A diákoknak ezután a saját intelligenciájukról kellett értekezniük, majd kitöltettek velük egy objektív IQ-tesztet is.

Az eredményekből az derült ki, hogy a hirtelen haragú emberek jórészt a saját kognitív képességeiket is túlbecsülik. Azonban a neurotikus zavarokat (szorongást, figyelemzavart) mutató diákoknál éppen az ellenkezőjét figyelték meg, ők rendszerint alábecsülték a saját intelligenciájukat. A dühösebb emberek a kérdőív eredményei alapján nárcisztikusabbak is, vagyis pozitívabban állnak önmagukhoz az átlagosnál. A kutatók szerint további vizsgálatokat kellene elvégezni annak érdekében is, hogy kiderüljön, a kapcsolat a nárcisztikus személyiségtípus, a harag és az észlelt intelligencia között.