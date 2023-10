Megfejtették: így reagál az agyad a váratlan hangokra

Az agyunk arra van beprogramozva, hogy felismerje, ha egy zaj vagy hang váratlanul megváltozik. Például amikor be akarod csukni az autó ajtaját, de nem hallod a jellegzetes puffanást, akkor tudod, hogy nem csuktad be elég erősen. Mostanáig nem tudták pontosan, hogy az agyunk ezt hogyan oldja meg, de az új kutatások felfedeztek egy olyan agysejtcsoportot, amelynek egyetlen feladata van: "megmondja", ha valami rosszul hangzik – számol be a New York-i Egyetem kutatási eredményeiről az IFL Science.

Nem véletlenül figyelünk fel a váratlan hangokra. Fotó: Getty Images

A váratlan hangok azonosítását más-más neuronok végzik

A kutatók korábban egérmodellekben határozták meg, vannak-e olyan specifikus neuronok, amelyeknek az a feladatuk, hogy reagáljanak a hibás hangokra. Először is betanították az egereket arra, hogy egy bizonyos hangot várjanak, amikor megnyomnak egy kart. Miután a hang és a kar lenyomása közötti asszociáció beivódott, a kutatók elkezdték variálni az egerek által hallott hangokat, olyan helyzeteket utánozva, amelyekkel az emberek szembesülnek a mindennapokban, például az autó ajtajának helytelen becsukásakor. Az elektrofiziológiai felvételek a hallókéregben azonosították a neuronok egy olyan csoportját, amely inaktív volt, amikor minden hang úgy szólt, ahogy kellett volna. Amint azonban a hang nem felelt meg az elvárásoknak, ezek a "predikcióshiba-neuronok", ahogy a tudósok nevezték el őket, működésbe léptek, hogy jelezzék: valami nincs rendben.

Még meglepőbb, hogy ezen neuronok különböző alcsoportjai nem csak arra figyelmeztették az agyat, hogy valami nem stimmel, hanem arra is, mi nem stimmel. A neuronok egyik csoportja például akkor aktiválódott, amikor az egerek által hallott hang halkabb volt a kelleténél, míg egy másik csoport csak akkor, amikor a hang későn szólalt meg. Bár a kutatás egyelőre egereken zajlik, a felfedezés hatással lehet az emberek hallásának tanulmányozására is. Az ilyen neuronok létfontosságúak lehetnek ugyanis a beszéd, vagy a hangszeres játék megtanulásában. Mindkét viselkedés sok próbálkozással és hibával, illetve a hibákból való tanulással jár – magyarázta a kutatás vezetője, Nicholas Audette.