Kiderült, kik vonzzák a szúnyogokat

A Dunától keletre erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, illetve a Dunántúl délnyugati részén lehet több felhő, másutt sok napsütés valószínű. Záporok, akár felhőszakadással is kísért zivatarok elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki, de kisebb eséllyel a nyugati, délnyugati határra is besodródhat kevés zápor. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon és a Duna-Tisza köze nagyobb részén megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Késő estére 15 és 19 fok közé hűl le a levegő. A nemrég érkezett hidegfront kellemetlen tüneteket okozhat: leginkább fejfájás, vérnyomás problémák és koncentrációs zavar léphet fel.