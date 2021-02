Forradalmasíthatja az orvoslást ez a szemüveg

Néhány évvel ezelőtt a virtuális valóságra még a szórakoztatóipar forradalmasítójaként tekintett a tudományos élet, és bár ezen a területen nem váltott be minden hozzá fűzött reményt, a technológia számos területen utat tört magának. Egy speciális ágát, az úgynevezett kevert valóságot a gyógyászatban is egyre innovatívabban használják. Hogy mire is képesek ezek az eszközök, arról képet kaphattunk a Microsoft rendezvényén, melynek keretein belül 24 órán keresztül ezzel a technológiával végeztek el műtéteket a világ több pontján.

Mi a kevert valóság?

A virtuális valóság koncepciójából nőtt ki az úgynevezett kiterjesztett valóság, melynek lényege, hogy a valós környezetünket láthatjuk magunk körül, a rendszer arra helyezi rá a virtuális elemeket. A kevert valóság ezen a koncepción teker egyet, ennek segítségével a felhasználó már interakcióba is léphet a szeme elé kivetülő tárggyal, kedve szerint mozgathatja, megnövelheti vagy átalakíthatja azt. Segítségével az orvos a műtét közben is láthatja a beteg egészségügyi adatait, illetve egy háromdimenziós hologramon jelenik meg a szeme előtt a műtött terület, hogy jobban átláthassa azt. Hogy a technológia sebészeti felhasználását bemutassák, február 9-én 13 különböző országból 15 orvos végzett el egy-egy műtétet a kiterjesztett valóságot közvetítő HoloLens 2 szemüveg segítségével, a beavatkozásokat pedig az interneten keresztül követhették az érdeklődők.

A kiterjesztett valóság a sebészetben is új utakat nyitott meg. Fotó: Microsoft.com

A cég második generációs eszköze, a HoloLens 2 még 2019-ben került a piacra, és az orvoslás mellett számos más területen is kísérleteznek vele. Az előző típusnál gyorsabb és a súlya is kisebb, ami nem utolsó szempont azoknak a sebészeknek, akik több órás műtéteket kell, hogy végrehajtsanak, illetve apró, precíz mozdulatokat kell tenniük a fejükön ezekkel az eszközökkel.

Az Egyesült Arab Emírségekben egy 61 éves nő térdét műtötték az eszköz segítségével, amely a beteg legfontosabb adatait is kivetítette az orvos szeme elé. A világ több pontján is csatlakoztak az eseményhez szakemberek, akik élőben követhették az orvos minden mozdulatát és asszisztálni tudtak a beavatkozáshoz. A technológia segítségével interaktív oktatóanyagokhoz is azonnal hozzáférhettek az orvosok anélkül, hogy levennék a szemüket a páciensükről. A beavatkozások mindegyikét Dr. Thomas Gregory, a franciaországi Avesen Kórház professzora felügyelte.

Dr. Bruno Gobato, a brazíliai Jaragua Kórház ortopéd sebésze a műtétek kapcsán úgy nyilatkozott: a projekt különlegessége, hogy különböző kultúrájú és szakértelmű emberek élőben egyeztethetnek a beteg számára legmegfelelőbb eljárásokról. Vele egy időben az Egyesült Államokban, Belgiumban, Ukrajnában, Indiában, Németországban, Dél-Afrikában, Nagy-Britanniában, az Egyesült Arab Emírségekben, Mexikóban, Bolíviában és Marokkóban is műtöttek a szemüveg segítségével.