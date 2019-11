A művészet elképesztő hatása

A WHO 900 kutatás áttanulmányozása után arra jutott, hogy a tánc és az éneklés példáuldemenciaesetén javíthatja a koncentrációs készséget és a memóriát. Ez az első eset, hogy a szervezet a művészetek egészségre gyakorolt hatását kutatta. "A műélvezet vagy a művészi alkotó tevékenység olyan ádáz betegségekre nyújthat megoldást, mint a diabétesz, azelhízásvagy az elmeállapot rendellenességei" - mondta Piroska Östlin, a WHO ideiglenes regionális igazgatója. "A művészetek képesek megoldást kínálni olyan problémákra, amelyeket a hagyományos orvosi gyakorlat képtelen kezelni" - tette hozzá a magyar származású egészségügyi szakember.

A művészet a testet és a lelket is gyógyítja. Fotó: iStock

Zene, mese, színjátszás

A jelentés szerint a zenehallgatás segíthet kordában tartani a vércukorszintet - átlagos vagy stresszes helyzetekben, cukorbetegeknél és egészséges embereknél egyaránt. Bebizonyosodott az is, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei mesét mondanak elalvás előtt, hosszabb időt töltenek alvással éjszaka, nappal pedig jobban tudnak koncentrálni az iskolában.

Számos kutatás bizonyította már, hogy a zenehallgatás minden szempontból nagyon jót tesz - érdemes mindennap szánni rá egy kis időt, mert sokkal hasznosabb, mint gondolnánk. A részleteket korábbi cikkünkben olvashatja el!

A zenehallgatás vagy a kézműves tevékenység hasznos lehet az egészségügyi intézményekben, és kiegészítheti vagy javíthatja a hagyományos orvosi kezelést. Csökkentheti például a rákterápiák mellékhatásaként jelentkező aluszékonyságot, étvágytalanságot, légzési nehézséget és hányingert is. Emellett a csoportos művészi tevékenységnek is jótékony hatása van - az iskolai színjátszócsoportok például megakadályozhatják vagy mérsékelhetik az iskolán belüli egészségtelen versengést és megfélemlítést (bullying) is.

Művészet mint gyógyszer

Nagy-Britanniában az orvosi rendelőkben tett beteglátogatások csaknem egyharmada nem orvosi, hanem egyéb okokra, például a magányra vezethető vissza. Ezért a brit orvosok egy ideje már ajánlhatnak terápiaként kulturális tevékenységet is. Ezt a példát már a svéd és a dán orvosok is követik, Finnország pedig úgy döntött, hogy a jövőben az állami beruházások költségének 1 százalékát művészetekre költi majd. A cél, hogy a művészet a hétköznapok szerves részévé váljon.

A jelentés egyébként öt kategóriában vizsgálta a művészetek egészségre gyakorolt hatását: az előadóművészetekben (zene, tánc, éneklés, színház), a képzőművészetekben (kézművesség, formatervezés, festészet, fotózás), az irodalomban (olvasás, írás, irodalmi fesztiválok látogatása), a kultúrában (múzeum-, koncert- és színházlátogatás) és az online művészetekben (animáció, digitális művészet).