A fafajok közel harmadát kihalás fenyegeti

Az erdők élővilágának biodiverzitása is egyre nagyobb veszélyben van a Botanic Gardens Conservation International (BGCI) nevű szervezet friss jelentése szerint. A Világ fáinak állapota (State of the World's Trees) című tanulmány szerint világszerte 17,5 ezer fafajt - vagyis a világ fafajainak mintegy 30 százalékát - fenyegeti a kihalás veszélye és ezen belül 440 olyan faj van, amelynek mára kevesebb mint 50 egyede maradt a vadonban. A jelentés szerint a fenyegetett fafajok száma kétszer olyan magas, mint a fenyegetett emlősök, madarak, kétéltűek és hüllők száma együttesen.

Bajt okoz a zöldfelületek hiánya a városokban Több zöldfelületre lenne szükség a városokban: a fővárosi "hőszigethatás" megfigyelései, mérései szerint az árnyékmentes aszfaltutak hőmérséklete akár már májusban 40 Celsius-fokos lehet délben a belvárosban. h i r d e t é s

A fáknak segítségre van szükségük

"Ez a jelentés ébresztő mindenki számára világszerte azzal kapcsolatban, hogy a fáknak segítségre van szükségük" - fogalmazott Paul Smith, a szervezet főtitkára. A szakemberek szerint a legkockázatosabb helyzetben lévő fák közé tartoznak a délkelet-ázsiai esőerdőkben előforduló liliomfák és a dipterokarpuszfélék, valamint a tölgy-, a juhar- és az ébenfáknak is számos fenyegetéssel kell szembenézniük.

Az erdők élővilágának biodiverzitása is egyre nagyobb veszélyben van. Fotó: Getty Images

A fák az ökoszisztémák támogatói és kulcsszerepet játszanak a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás elleni harcban. Egyetlen fafaj kipusztulása több másik elvesztéséhez vezethet.

A jelentés szerint a fafajok számának tekintetében legsokszínűbb hat országban több ezer fajt fenyeget a kihalás veszélye. A legtöbb fafajnak otthont adó Brazíliában 1788 faj van kockázatos helyzetben. A másik öt ország Indonézia, Malajzia, Kína, Kolumbia és Venezuela.

A három legfőbb fenyegetést jelenleg a mezőgazdaság, a fakitermelés és az állattenyésztés jelenti a fákra, de az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárás is egyre nagyobb problémát jelent.

Legkevesebb 180 fajra, különösen a szigeteken előfordulókra jelent közvetlen fenyegetést az emelkedő tengervízszint és a zord időjárás. A jelentés szerint külön aggodalomra ad okot, hogy számos sziget olyan fafajoknak ad otthont, amelyek sehol máshol a világon nem honosak.